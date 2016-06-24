Господдержка на практике: что производит малый бизнес в Тюмени

«У ритейлеров только одно требование, когда приходишь: „Вас никто не знает, вы нам не интересны“ и первыми они быть категорически не согласны. Разорвать этот порочный круг очень сложно. Нам повезло с „Лентой“ в том, что мы зашли под „Покупаем Тюменское“, управление лицензирования сумело доказать, что наш бизнес хоть и мелкий, но он очень важен, поскольку занимается переработкой дикоросов. И то сумели зацепиться мы по большей части благодаря напитку из шиповника, потому что его можно купить только у нас», — говорит Аркадий Богданов.