Господдержка на практике: что производит малый бизнес в Тюмени

Все три предприятия задействованы в совершенно разных сферах производства: ремонт двигателей, деревообработка и строительство, производство ягодных морсов и варенья. Во всех трудится небольшое количество работников — не более 12 человек.
Самое интересное, все предприниматели, как один, несмотря на кризис, говорят о расширении производства.
Первая остановка — ООО «Мотор-Сервис» по Тобольскому тракту, недалеко от поселка Антипино. Компания существует полтора года и занимается капитальным ремонтом двигателей любых размеров и марок.
В основном — это ремонт двигателей спецтехники (бульдозеры, погрузчики, экскаваторы), однако, рассказал директор предприятия Денис Федоров, компании под силу и другие виды двигателей. Уровень тех, кто до нас существовал, был гаражного типа: кто-то делает коленчатые валы, кто-то блоки, определенных размеров и различных производителей. Соответственно, мы запуская производство, планировали охватить весь спектр, чтобы мы могли произвести комплектный ремонт любого двигателя», — прокомментировал предприниматель.
Потребность в такого рода сервисе, говорит Федоров, при нынешних скачках валюты весьма велика. К примеру, новый блок цилиндров для бульдозера Komatsu обойдется по нынешним деньгам в два миллиона рублей, качественная «капиталка» — всего в 200 тысяч. Как результат, услугами компании пользуются не только старые тюменские клиенты. Есть заказы и из Перми, Екатеринбурга и других городов, хотя, отметил Федоров, в маркетинг и рекламу компания пока не вкладывается, сосредоточившись на расширении производства.
Помощь правительства начинающему предприятию оказалась неоценима: два из шести крупных станков зарубежного производства были приобретены при помощи субсидий от департамента инвестиционной политики всего за год. Если бы компания взялась их покупать своими силами, то ушло все три. Общая сумма господдержки за полтора года для предприятия составила 10 миллионов рублей.
Второе предприятие — ООО «Сто фасадов и интерьеров» располагается в деревне Субботина под Тюменью, занимается производством цилиндрованного бревна, а также различных кованых изделий: заборов, лестничных ограждений, входных групп и так далее. Есть у компании и свое строительное отделение, которое может построить по заказу любое строение от дачного домика и бани до загородного дома. Работают по всему югу Тюменской области.
За полтора года компания, которой руководит Александр Сизов, приобрела в лизинг несколько станков холодного и горячего проката для кузницы и для оцилиндровки бревен. Половину стоимости оплатило правительство области. В планах предпринимателя — приобретение еще одного станка для производства профилированного бруса, также за счет субсидий из областного бюджета.
Компания ООО «Тюмень экопродукт» занимает небольшой цех в поселке Боровое. Натуральные ягодные морсы «Ями-Ями» — их продукт. Еще у компании в ассортименте есть варенье, а через полтора-два месяца появятся и орехово-ягодные батончики. В планах на будущее также — фасовка дикоросов: орехов, белых грибов, сушеных ягод.
Инвестиционное агентство Тюменской области оказало предприятию неоценимую поддержку, говорит директор компании Аркадий Богданов. Для расширения бизнеса, приобретения технологического оборудования и расширения штата он взял 4,5 миллиона рублей под 7% годовых. При этом вернуть в бюджет предпринимателю пришлось только 1,5 миллиона. «Я когда рассказывал коллегам из других регионов о наших условиях на Слете успешных предпринимателей, они меня чуть не побили. У них такого близко нет, — смеется Богданов. — Сейчас это единственный способ простому человеку начать собственный бизнес».
Однако помощь государства ограничивается не только субсидиями. Благодаря бренду «Покупаем Тюменское» компания совсем недавно с боем прорвалась на полки крупных торговых сетей. Варенье и морсы «Тюмень экопродукта» теперь красуются на полках во всех магазинах «Ленты».
«У ритейлеров только одно требование, когда приходишь: „Вас никто не знает, вы нам не интересны“ и первыми они быть категорически не согласны. Разорвать этот порочный круг очень сложно. Нам повезло с „Лентой“ в том, что мы зашли под „Покупаем Тюменское“, управление лицензирования сумело доказать, что наш бизнес хоть и мелкий, но он очень важен, поскольку занимается переработкой дикоросов. И то сумели зацепиться мы по большей части благодаря напитку из шиповника, потому что его можно купить только у нас», — говорит Аркадий Богданов.
Впрочем, сбыт через крупные сети — далеко не единственный способ продаж. К примеру, «Ями-Ями» можно встретить в офисах компаний, в суши-маркетах, заведениях общепита, а также в тюменских магазинах. Заинтересовалась тюменскими морсами и вареньем также крупная торговая компания из Екатеринбурга, однако, необходимо сначала расширить производство и нарастить объемы. Выйти на рынок соседей, а также на рынок Новосибирска «Тюмень экопродукт» планирует в 2017 году.