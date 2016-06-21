Научим работать в команде, или как реагировали болельщики на провал сборной России

Напомним, в последнем групповом матче сборная России потерпела сокрушительное поражение от сборной Уэльса — 3:0. Те, кто пренебрег сном и следил за игрой команды этой ночью, не сдерживают эмоций. Некоторые их комментарии пронизаны болью и недоумением:
Другие безнадежной самоиронией и драматизмом:
И безудержным оптимизмом (или сарказмом?):
Россияне болели этой ночью как могли. К сожалению, все тщетно:
Разумеется, не прошли болельщики и мимо эпизода в первом тайме, когда семеро россиян столпились вблизи штрафной, пока трое валлийцев прорываются по флангу. Этот кадр уже стал мемом, поскольку пользователи усмотрели в нем всю суть прошедшего матча:
Суть игры увидели и в непередаваемой гамме эмоций на лице вот этого болельщика, которого на трибуне французского стадиона ухватила камера телетрансляции:
Тех, кто выразил свое уважение к российским футболистам после этого матча, днем с огнем не сыскать. А вот в негативных высказываниях болельщики себя не ограничивали. Не станем их цитировать из соображений приличия. Впрочем, нашлось у них немало иных способов выразить свое «фе». К примеру, при помощи фотожаб, которые буквально заполонили соцсети:
Единственный, кто заслужил хоть какую-то симпатию болельщиков — вратарь команды Игорь Акинфеев. За игру ему не раз приходилось отдуваться за ошибки в обороне, отразив при этом несколько казалось бы верных мячей (в том числе и от Гаррета Бэйла в первом тайме). После матча Акинфеев, единственный из футболистов, по просьбе Леонида Слуцкого вышел пообщаться с фанатами на трибунах:
Сам наставник национальной сборной России уже заявил, что готов уйти с поста главного тренера, принес извинения болельщикам и взял вину на себя.
Пользователи Nashgorod.ru также не остались в стороне от обсуждения итогов матча:
Директор Тюменского драматического театра Сергей Осинцев между тем обратился к российским футболистам с оригинальным предложением:
«Приглашаю сборную России по футболу на спектакли в Тюменский драматический театр. Мы готовы показать, как работает команда и точно бьет в цель. Расходы за перелет готовы взять на себя. Футбол ничто — искусство все», — написал Осинцев на своей странице в Facebook.
Примет ли сборная России столь необычное предложение, пока не известно.
Между тем, футбольный праздник Евро-2016 продолжается, однако, теперь, увы, без нас. Впереди стадия плей-офф и первые матчи 1/8 финала. Судя по комментариям россиян в соцсетях, многие с этого момента намерены болеть за сборную Уэльса, которая благодаря столь сокрушительной победе сумела выйти из группы с первого места. Где посмотреть самые интересные матчи Евро-2016, читайте в обзоре интернет-портала Nashgorod.ru.