Научим работать в команде, или как реагировали болельщики на провал сборной России

Тех, кто выразил свое уважение к российским футболистам после этого матча, днем с огнем не сыскать. А вот в негативных высказываниях болельщики себя не ограничивали. Не станем их цитировать из соображений приличия. Впрочем, нашлось у них немало иных способов выразить свое «фе». К примеру, при помощи фотожаб, которые буквально заполонили соцсети: