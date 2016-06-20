ТОП-5 доступных машин: лидируют Ravon, Lada и Lifan

Пришедшая в салоны дилеров новинка, собираемая в России на заводе Derways, пока остается для покупателей «темной лошадкой». Понять, что же стало прототипом этой машины, сложно. По имеющимся данным, эта машина заменила снятую с производства китаянку Lifan Breeze, унаследовав отдельные черты от предшественницы. Отзывов о Lifan Cellian пока недостаточно, чтобы сделать какие-либо выводы о сильных и слабых сторонах предложения. Впрочем, эта машина наверняка заинтересует тех, в ком достаточно духа авантюризма — мысль о возможности получить элегантный седан за такую сумму звучит заманчиво.