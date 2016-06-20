ТОП-5 доступных машин: лидируют Ravon, Lada и Lifan

В январе этого года портал NashGorod.ru опубликовал рейтинг самых дешевых автомобилей, доступных в тюменских автосалонах. Минувшая весна ознаменовалась важными событиями. В салонах появлялись новые модели эконом-класса, и одновременно с этим наш топовый список терял актуальность. Решив узнать, как изменилась ситуация на рынке, мы вновь обратились к автодилерам города.
Изменения оказались даже более существенными, чем предполагали журналисты. В начале анализа данных, нам даже показалось, что Lada и Ravon вытеснили из списка ТОП-5 китайских автопроизводителей, но, как выяснилось позже, этого не случилось. Наряду с узбекским и российским брендами, в троицу лидеров по доступности попал китайский производитель Lifan.
Как и полгода назад, самым дешевым предложением тюменских автосалонов остался Ravon Matiz, ранее известный автомобилистам под своей «девичьей фамилией» Daewoo. Цена узбекской малолитражки за минувшие полгода практически не изменилась, однако найти машину 2015 года, предлагаемую со скидкой, уже не так просто. По состоянию на середину июня, официальный дилер Ravon предлагает компактный автомобиль по цене от 314000 рублей. Как и полгода назад, покупка Matiz’а остается самым экономичным способом обзавестись машиной с нулевым пробегом.
В первой половине 2016 года в салонах дилеров завершились продажи истинно народного седана — Daewoo Nexia. Модель-долгожитель, появившаяся на дорогах России еще в 90-х, завершила свой жизненный цикл и навсегда покинула конвейер завода в Асаке, уступив вторую строчку рейтинга российскому седану Lada Granta. Минимальная комплектация российского автомобиля, ориентированного на прагматичных россиян, предлагается за 383 000 рублей, однако, как рассказали в салоне АвтоВАЗа, программа Lada Finance позволяет купить машину по более низкой цене. С учетом скидки Granta обойдется автомобилисту в 343 900 рублей.
Два Lifan’a: привет из поднебесной
Как и в начале февраля, в июньский рейтинг вновь попали два автомобиля с китайскими корнями. С пятой на третью строчку переместился Lifan Smily — аналог японского Daihatsu Charade c двигателем «Toyota 8a-fe», стилизованный под MINI Cooper. Минимальную комплектацию «улыбчивого» гостя из поднебесной официальные дилеры предлагают по цене 364 900 рублей, но только под заказ. Доставить автомобиль клиенту автосалоны обещают в течение месяца с момента предоплаты.
По той же цене автомобилисты Тюмени могут приобрести и другой автомобиль, недавно появившийся на рынке — китайский седан Lifan Celliya.
Пришедшая в салоны дилеров новинка, собираемая в России на заводе Derways, пока остается для покупателей «темной лошадкой». Понять, что же стало прототипом этой машины, сложно. По имеющимся данным, эта машина заменила снятую с производства китаянку Lifan Breeze, унаследовав отдельные черты от предшественницы. Отзывов о Lifan Cellian пока недостаточно, чтобы сделать какие-либо выводы о сильных и слабых сторонах предложения. Впрочем, эта машина наверняка заинтересует тех, в ком достаточно духа авантюризма — мысль о возможности получить элегантный седан за такую сумму звучит заманчиво.
Фото: awdm.ru
На последнем месте в списке оказались два автомобиля, впервые попавшие в «дешевую пятерку». Примечательно, что эти машины настолько отличаются друг от друга, что цена — едва ли не единственное их общее свойство.
Итак, low-cost версия Lada Priora предлагается тюменскими автосалонами по цене 389 000 рублей. За эту стоимость автомобилист получит весьма скромную машину с восьмиклапанным двигателем объемом 1.6 литра и мощностью 87 лошадиных сил. В комплектацию входит электроусилитель рулевого управления, а также антиблокировочная и антипробуксовочная системы. В остальном Priora выглядит более чем скромно — еще бы, ведь это все та же «десятка» из 90-х, только пережившая рестайлинг.
За те же деньги официальные дилеры предлагают приобрести компактный автомобиль с автоматической коробкой передач — Ravon R2. Новинка, производимая на том же заводе, где много лет выпускались общеизвестные Daewoo Nexia и Daewoo Matiz, представляет собой ни что иное, как почти стопроцентную копию Chevrolet Spark. В базовую комплектацию городского автомобиля уже входит аудиосистема, усилитель руля и передние стеклоподъемники, а под капотом машины находится 16-клапанный четырехцилиндровый двигатель объемом 1,25 литра.