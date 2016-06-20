Где купаться в Тюмени: обзор пляжей

Второе официальное место для купания тюменцев — озеро Липовое. Оно находится на 7 км Велижанского тракта. Здесь находится одноименный пляжный клуб. На прилегающей к пляжу территории есть авто- и велокартинг. На самой пляжной зоне есть шезлонги с зонтами с тростниковой крышей, топчаны. На Липовом найдут чем заняться и любители экстремальных видов отдыха — на территории пляжного клуба можно прокатиться на водных лыжах, вейкбордах и вейкскейтах. Также на пляже озера Липового вы сможете искупаться под музыку, потом зайти в бар и быть уверенными в своей безопасности. За сохранностью жизни и благополучия посетителей следит команда охранников. Для юных отдыхающих работает детская площадка.