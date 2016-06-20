Где купаться в Тюмени: обзор пляжей

Недавно администрация города Тюмени опубликовала список безопасных для купания мест — в этом году их всего три. Первым в этом списке стоит озеро Верхнее Кривое.
Именно на нем расположилась база отдыха «Верхний Бор». Посетители могут развлекаться здесь круглый год, а летом на берегу озера открывается большой пляж. Здесь не проблема, даже если вы приедете совсем налегке: в пункте проката есть матрацы, надувные круги и прочие атрибуты пляжного отдыха. Для любителей активных развлечений работает прокат лодок, катамаранов, скутеров. Также имеются баскетбольная и футбольная площадки. Добраться до Верхнего бора можно на городских автобусах № 107, № 125 (выезд с автовокзала); № 135 (выезд с Центрального рынка).
За вход на пляж придется заплатить 220 рублей с человека.
Говорят, что на озере можно найти и бесплатные места для купания, однако там безопасность отдыхающим никто гарантировать не может.
Второе официальное место для купания тюменцев — озеро Липовое. Оно находится на 7 км Велижанского тракта. Здесь находится одноименный пляжный клуб. На прилегающей к пляжу территории есть авто- и велокартинг. На самой пляжной зоне есть шезлонги с зонтами с тростниковой крышей, топчаны. На Липовом найдут чем заняться и любители экстремальных видов отдыха — на территории пляжного клуба можно прокатиться на водных лыжах, вейкбордах и вейкскейтах. Также на пляже озера Липового вы сможете искупаться под музыку, потом зайти в бар и быть уверенными в своей безопасности. За сохранностью жизни и благополучия посетителей следит команда охранников. Для юных отдыхающих работает детская площадка.
Единственным минусом данного пляжа посетители называют сравнительно высокие цены. Вход на территорию клуба стоит 350 рублей с человека. Добраться до места отдыха можно от автовокзала на автобусах № 120, № 128, № 128к, от Центральной площади на автобусе № 146.
Последним рекомендуемым для купания местом стал пруд Лесной.
Самый близкий к городу пляж находится на территории базы отдыха «Пруд Лесной». Пляж тут небольшой, зато комфортный. В распоряжении посетителей прокат надувных кругов, матрацев, мячей, бадминтона. Также в Лесном можно прокатится на квадроцикле. Специально для детей на пляже выделен неглубокий участок — детская зона.
По словам посетителей, в выходные дни здесь может быть довольно тесно — приближенность пляжа к городу является и его плюсом, и его минусом. Однако для находящихся в отпуске жителей Тюмени это весьма удобный вариант и в будние дни. Вход на территорию пляжа стоит 150 рублей, добраться до него можно на любом автобусе, идущем на ТЭЦ- 2 (маршруты № 2, № 8, № 25, № 46, № 59, № 151, № 42, № 51, № 64).
Для желающих подзагореть, не выезжая за город, в Тюмени есть импровизированные пляжи, где-то с песком, а где-то и с травой. Например, обводненный карьер Утиный на улице 50 лет ВЛКСМ — в 2015 году жителям города запретили купаться в карьере, ввиду несоответствия качества воды признанным нормам. Поэтому будьте аккуратны.
Также в пределах города понежиться на солнышке можно около пруда Войновского (лесной массив ТЭЦ-2), на берегу Туры (ул. Щербакова) и у пруда Южного (ул. Федюнинского). Чуть дальше придется отъехать от города для того, чтобы провести время на Северном карьере (д. Матмасы, ул. Строителей) и озере Андреевском (11-й км Ялуторовского тракта). В названных водоемах купаться запрещено.