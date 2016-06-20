Четверть велосипедистов игнорируют разметку на Текутьевском бульваре

С каждым годом в Тюмени растет число велосипедистов на фоне общего роста населения города, и на тротуарах в центре движение становится все плотнее. По вечерам в некоторых местах на улице Республики возникают полноценные заторы. Но, например, на Текутьевском бульваре в то же время достаточно просторно. Хотя без жалоб от родителей, гуляющих с детьми, не обходится.
«Практика показывает, что ездить по велодорожкам не хотят: Текутьевский бульвар на всех трех аллеях просто оккупирован велосипедистами, едущими по 2–3 в ряд. Ребенка не отпустить побегать — или в коляске, или крепко держа за руку. Напряженная прогулка получается… очень», — написала на форуме Nashgorod.ru пользователь Семира.
Однако и велосипедисты не всегда довольны пешеходами.
«Езжу строго по дорогам, соблюдая все правила, причем делаю это с удовольствием. На моем пути есть только одна велодорожка вдоль Текутьевского бульвара, и вчера, съехав с улицы Республики покатил по ней. Ровно посередине уперся в двух девушек, шли красиво — одна по одной части дорожки, вторая по другой, полностью перекрыв движение. И не только мне, навстречу по велодорожке ехали еще трое веллеров», — поделился своими наблюдениями пользователь Nashgorod.ru Reva.
Кто же чаще нарушает негласно установленные вместе с нанесением разметки правила? Ответ может дать статистика. Интернет-портал Nashgorod.ru провел измерение плотности движения по аллее бульвара вдоль дороги, и она составила 90 велосипедистов и 150 пешеходов в час. 75% велолюбителей придерживались предложенной разметки. В то же время 90% пешеходов не заходили на велодорожку, словно она была защищена невидимым силовым полем.
Очевидно, что разметка работает, и ее можно применять в других проблемных местах на достаточно широких тротуарах. Возможно, что эффективность разметки можно усилить более яркой расцветкой, белая краска немного стерлась и не слишком бросается в глаза.
Многие тюменцы, к примеру, хотели бы видеть разметку на набережной Туры. Там пешеходам и велосипедистов иногда действительно бывает непросто мирно сосуществовать.
75% велолюбителей придерживались предложенной разметки. В то же время 90% пешеходов не заходили на велодорожку, словно она была защищена невидимым силовым полем.
«Сегодня вечером с дочерью гуляли по набережной и только успевали уворачиваться от летунов на велосипедах и роликах… Сначала мелькнула мысль: им же негде, пусть отрываются, а потом подумал, что они на самом с этим лозунгом захватили город…и уже пешеходам негде ходить, а не на велосипедах кататься…к тому же взяли моду — наушники надели и плевать хотели на всех…дети вдоль стен за руки с родителями ходят, и, по-моему, это уже ненормально. Тротуар — он вообще пешеходный, а пешеходы уже боятся ходить по нему, как будто это целиком дорожки велосипедные», — отмечает пользователь Steel Rat.
Пользователь Reva предложил «поделить» набережную и привел пример такой разметки.
Отметим, что в Тюмени реализуется программа по устройству велодорожек. Предполагается, что их общая протяженность достигнет 200 км. Что пока получается на деле — читайте в материале рубрики Тест-драйв.
Руслан Ахметшин