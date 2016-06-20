Четверть велосипедистов игнорируют разметку на Текутьевском бульваре

«Сегодня вечером с дочерью гуляли по набережной и только успевали уворачиваться от летунов на велосипедах и роликах… Сначала мелькнула мысль: им же негде, пусть отрываются, а потом подумал, что они на самом с этим лозунгом захватили город…и уже пешеходам негде ходить, а не на велосипедах кататься…к тому же взяли моду — наушники надели и плевать хотели на всех…дети вдоль стен за руки с родителями ходят, и, по-моему, это уже ненормально. Тротуар — он вообще пешеходный, а пешеходы уже боятся ходить по нему, как будто это целиком дорожки велосипедные», — отмечает пользователь Steel Rat.