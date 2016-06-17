Взгляд изнутри: как сделать высококачественный бетон?

Для журналистов NashGorod.ru уже стало традицией периодически пробовать себя в роли работников других отраслей. За время работы портала наши сотрудники побывали и операторами АЗС, и продавцами-консультантами, и даже учились водить трактор. В этот раз в редакцию поступило необычное предложение, от которого трудно было отказаться — поучаствовать в производстве бетона.
К поездке на растворо-бетонный узел компании «ЕвроБетон», пригласившей нас на своеобразный тест-драйв, корреспонденты подготовились основательно. Представлялось, что нас ожидает тяжелый физический труд в не совсем чистом помещении — перетаскивание мешков с цементом, перебрасывание песка лопатой в некое подобие мешалки, и что-нибудь еще такое, что мы, работники пера и клавиатуры, даже не в состоянии вообразить. К моменту прибытия в район деревни Утешево мы были в полной готовности: в машине лежал комплект спецодежды, перчатки, и рабочие ботинки.
То, что мы несколько перестарались с подготовкой, стало понятно в момент прибытия на производство. Весь наш комплект амуниции лишь заставил нашего гида Эдуарда Маркина улыбнуться. «Нет… Это не пригодится. Пожалуй, сменить стоит только обувь», — пояснил наш экскурсовод и инструктор.
На производственной площадке стояло белоснежное строение — сам бетонный узел. Чуть поодаль находились кучи песка и щебня. «У бетона три основных компонента: цемент, песок и щебень. От из соотношения зависит марка готовой смеси, а от их качества — надежность строительной конструкции» — начал рассказывать Эдуард. Как выяснилось, все составляющие продукции ООО «ЕвроБетон» проходят испытания в лаборатории, расположенной здесь же. «Мы приобретаем щебень, песок и цемент у проверенных поставщиков, однако все равно проверяется каждая партия. Здесь, на площадке, мы складируем компоненты, а затем по мере необходимости загружаем материалы в бункеры», — пояснил наш гид.
Тем временем на производство подошел первый миксер-бетоновоз — пора было приступать к работе. Внутри производственного цеха было тихо и безлюдно. «Каждая партия бетона изготавливается в момент прибытия транспорта. Готовый бетон не хранится», — рассказал Эдуард. Безлюдность предприятия, вызвавшая наше удивление, тоже объяснялась просто — всем производственным процессом управляет один человек. Наша задача оказалась донельзя простой — подняться в операторскую, выбрать марку бетона и следить за процессом.
На рабочем месте нас ждал небольшой пульт, компьютерный терминал и жидкокристаллическая панель, куда выводились изображения с камер. При помощи работников предприятия запускаем систему, и цех оживает: на конвейер высыпаются точно отмеренные инертные компоненты — песок и щебень, лента транспортера ссыпает материалы на площадку-лифт, и вот уже цикл работы бетономешалки завершает процесс. Готовый бетон попадает в автомиксер. Все… Можно отправлять машину заказчику!
После этого из бетона отливают кубик, который будет храниться определенное время на складе, где поддерживается заданная влажность и температура. Спустя отведенный срок, этот образец попадет под пресс — таким образом лаборанты убедятся в прочности материала.
«Нашим ключевым ориентиром является качество. Ни одна партия не покинет предприятие, пока мы не будем уверены в том, что конечный продукт полностью соответствует стандартам», — пояснил Эдуард.
Как рассказали сотрудники ООО «ЕвроБетон», компания неоднократно принимала участие в строительстве сложных и значимых объектов. Продукция предприятия использовалась при возведении легкоатлетического манежа на улице Луначарского, биатлонного комплекса «Жемчужина сибири», а также при реконструкции аэропорта Рощино. Сотрудники производства заверили: в надежности бетонных конструкций этих сооружений можно не сомневаться. Сегодня компания поставляет продукцию для строительства жилого комплекса «Апрель» и домов в поселке «Зубарево-Хиллс», а вот работами непосредственно на строительных площадках специалисты ООО «ЕвроБетон» не занимаются. «Надо ориентироваться на конкретное дело, и выполнять его безошибочно, качественно и лучше, чем другие», — объяснил наш гид Эдуард миссию компании. По мнению журналистов, познакомившихся с работой производства изнутри, эту задачу компания «ЕвроБетон» решает на все 100%.