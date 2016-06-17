Взгляд изнутри: как сделать высококачественный бетон?

Как рассказали сотрудники ООО «ЕвроБетон», компания неоднократно принимала участие в строительстве сложных и значимых объектов. Продукция предприятия использовалась при возведении легкоатлетического манежа на улице Луначарского, биатлонного комплекса «Жемчужина сибири», а также при реконструкции аэропорта Рощино. Сотрудники производства заверили: в надежности бетонных конструкций этих сооружений можно не сомневаться. Сегодня компания поставляет продукцию для строительства жилого комплекса «Апрель» и домов в поселке «Зубарево-Хиллс», а вот работами непосредственно на строительных площадках специалисты ООО «ЕвроБетон» не занимаются. «Надо ориентироваться на конкретное дело, и выполнять его безошибочно, качественно и лучше, чем другие», — объяснил наш гид Эдуард миссию компании. По мнению журналистов, познакомившихся с работой производства изнутри, эту задачу компания «ЕвроБетон» решает на все 100%.