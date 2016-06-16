Купить жилье и не разориться: обзор выгодных предложений от застройщиков

Как сэкономить на покупке жилья? Сегодня этот вопрос особенно актуален, ведь далеко не все в условиях нестабильной экономики могут решиться на приобретение квадратных метров. Крупные суммы есть не у многих, но жить в достойных условиях все хотят сейчас. Интернет-портал Nashgorod.ru составил обзор наиболее привлекательных предложений от тюменских застройщиков. Итак, поехали:
Группа компаний «ТИС» нашла альтернативу ипотеке
Предложение Группы компаний «ТИС» «1234 рубля в день»* — новинка для Тюмени. Условие девелопера по предоставлению беспроцентной рассрочки касается только продукта уровня «комфорт» — квартир в жилом комплексе «Акварель».
ЖК «Акварель» строится в районе Дом Обороны, в пяти километрах от центра Тюмени. Здесь будет семь двадцатиэтажных домов, на территории комплекса предусмотрены детские и спортивные площадки, зоны для отдыха, паркинги. Стоимость «квадрата» в ЖК колеблется от 53 тыс. до 62 тыс. рублей за кв. метр.
«Клиент может выплачивать сумму равными платежами в течение трех лет без привлечения банковских средств. Главное условие получения беспроцентной рассрочки — единовременный первый взнос в размере не менее 30% от всей стоимости квартиры, — поясняет коммерческий директор ГК «ТИС» Светлана Утешева.
Рассрочка предоставляется Застройщиком ООО «Акварель».
*Сумма указана за однокомнатную квартиру
Дома из кирпича — самые надежные, теплые и комфортные
Именно такие дома уже более 14 лет строит ООО «Тюменгазстрой». И сегодня застройщик предлагает качественное жилье по доступным ценам.
В мае 2016 года была введена в эксплуатацию 2 очередь жилого комплекса «Серебряные ключи-2», ввод третьей очереди запланирован во 2-м квартале этого года.
Молодым семьям стоит обратить внимание на готовые квартиры в кирпичных домах по очень привлекательной цене:
Стоимость квадратного метра в готовых кирпичных домах от 42 500 рублей.
Действует рассрочка* до окончания строительства при первоначальном взносе не менее 50% от стоимости квартиры;
Подача онлайн-заявки в Сбербанк в офисе продаж ООО «Тюменгазстрой» всего за 15 минут.
* Рассрочка предоставляется ООО «Тюменгазстрой»
Контактная информация: пр. Геологоразведчиков, 6в, оф. 106, 1 этаж.
Офис продаж: 8 (3452) 209–333
Распродажа квартир в ЖК «Суходолье» с выгодой до 450 000 рублей.
Застройщик ООО «ПСК «Дом» проводит распродажу последних квартир в жилом комплексе «Суходолье» — выгода от покупки квартир в уже готовых домах составит до 450 000 рублей.
Масштабный микрорайон «Суходолье» из 28 монолитно-кирпичных свечек развернулся в районе улиц Монтажников — Широтная (Восточный микрорайон).
Скидка до 450 000 рублей распространяется на все оставшиеся квартиры в ЖК «Суходолье», которые можно приобрести у застройщика по договору купли-продажи в ипотеку* и за наличный расчет. Для покупки доступны двухкомнатные квартиры в разных домах на любом этаже. Стоимость со скидкой — от 2 450 000 рублей (58,3 кв.м.).
Телефон отдела продаж ПСК «Дом» 8(3452) 55-55-51.
*Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк России», ПАО «ВТБ24», АО «Газпромбанк», ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», АО «Россельхозбанк» и др.
Подробная информация о банках-партнерах и условиях приобретения квартир — на сайте Застройщика www.72dom.com.
Квартиры в ЖК «Аврора» со скидкой до 525 000!
В ЖК «Аврора» скоро новоселье! В продаже — десять последних квартир с отделкой от застройщика, и у Вас последняя возможность солидно сэкономить до 525 000 рублей!
С 10 июня 2016 года по 30 июня 2016 года в рамках акции «Здравствуй, лето!» СК «ТюменьСтройЗнак» предлагает 1-комн. или 2 комн. квартиры с солидной выгодой до 525 000 руб. (с чистовой отделкой в подарок).
В акции участвуют квартиры:
1-комн. квартира, 6 эт., 41,03 кв.м — 2 500 000 руб. ( выгода 440 000 руб.)
2-комн. квартира, 11 эт., 64,82 кв.м — 4 500 000 руб. ( выгода 385 000 руб.)
1-комн. квартира, 16 эт., 41,03 кв.м — 2 950 000 руб. (выгода 427 000 руб.)
1-комн. квартира, 16 эт., 46,79 кв. м- 3 499 000 руб. ( выгода 525 000 руб.)
*Количество квартир по акции ограничено. На квартиры, участвующие в акции, дополнительные скидки не распространяются.
А также акция на машино-место в подземной двухэтажной автостоянке со стоимостью — 499 000, при покупке квартиры.
Приглядеться к будущей квартире и оценить комфортность проживания в ЖК «Аврора» можно, записавшись на экскурсию по демонстрационному этажу по телефонам 66-91-10 или 585–377.
Двери для Вас открыты!
Квартира с видом на набережную со скидкой до 487 000 руб.
Хотите выгодно приобрести квартиру с прекрасным видом на озеро? Только до 30 июня 2016 года квартиры в готовом доме в ЖК «Вересковый пруд» (район Лесобазы) со скидкой до 487 000 рублей:
1-комнатные 51 кв.м — от 2 250 000 рублей,
2-комнатные 63,6 кв.м — от 2 650 000 рублей,
3 комнатные 87 кв.м — от 3 500 000 рублей.
Жилой комплекс расположен вблизи пруда Чистый, который является любимым местом отдыха и рыбалки жителей микрорайона.
Две школы, четыре детских сада, набережная — все это делает район комфортным для проживания.
За 15–20 минут можно доехать до центра города.
Квартиры с высокими потолками, застекленными лоджиями. Дом сдан, квартиры в собственности.
Двухкомнатные квартиры с выгодой до 240 000 рублей!
Только до 30 июня застройщик ЗАО «Жилье-2000» продает 2-комнатные квартиры в ЖК «Первый Плехановский» и ЖК «Парковый» с выгодой до 240 000 рублей!
Акция действует на следующие квартиры:
В ЖК «Парковый» (ул. Амурская — ул. Парковая) — пять двухкомнатных квартир площадью 58,13 кв. м в блок-секции 1.6 (с 8 по 12 этажи) — цена по акции 2 550 000 рублей ( выгода 240 000 руб.);
В ЖК «Первый Плехановский» (ул. Кремлевская) — пять двухкомнатных квартир площадью 64,0 кв. м в блок-секции 9 — цена по акции 2 900 000 рублей ( выгода 108 000 руб.).
Планировка квартир и проектная декларация на сайте www.жилье2000.рф, записывайтесь на экскурсию по объектам ЖК «Парковый» и ЖК «Первый Плехановский» по телефону 38-38-22.
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ДВОРИК -7 планировок по СУПЕРЦЕНЕ
Квартир осталось совсем немного, но Вам обязательно понравится одна из 7 эргономичных планировок.
А приобрести готовую квартиру в доме бизнес-класса стало проще с новыми ценами и рассрочкой. Стоимость квадратного метра на первом этаже составляет 80 000 рублей, на верхних этажах — 85 000 рублей. Для тех, кто готов оплатить квартиру сразу предусмотрен приятный бонус — скидка 3% от стоимости.
Александровский дворик — кирпичный уютный дом с низкой плотностью населения и контролем доступа на территорию двора, тишина и спокойствие, характерные для исторического центра Тюмени сочетаются с развитой инфраструктурой. Дом сдан и практически полностью заселен, торопитесь стать его жителем по выгодной цене!
Квартиры с оформленным свидетельством права собственности от ГК «ТюменьСтройСервис».
С началом летнего сезона ООО «ГК «ТюменьСтройСервис» открыла краткосрочную акцию по продаже квартир с оформленным свидетельством права собственности* (дома введены в эксплуатацию):
— в поселке Тарманы по ул. Маршака, д. 5 (застройщик ООО «СМУ Тюменьстройсервис» ) — 1-комн. 40 кв.м. — 2 090 000 рублей; 2-комн. 57 кв.м. — 2 450 000 рублей.
Дом расположен в экологически чистом районе города, рядом с остановочными комплексами. Во дворе имеется просторная автомобильная стоянка.
— в жилом доме по ул. Бабарынка, д. 20А, корп. 3 (застройщик ООО «Тюменьдевелопмент») — 2-комн. 65 кв.м. — 2 420 000 рублей, 3-комн. 86 и 89 кв.м. — 2 980 000 и 3 030 000 рублей.
Дом находится в малой удаленности от центра города, территория огорожена. Удобная транспортная развязка.
По информации о скидках и рассрочке платежа обращаться в офис продаж: 8(3452) 37-40-05, 37-40-17.
*Цены действительны до 30.06.2016 г.
ЖК «Легенда Парк» предлагает рассрочку «Легкий шаг»
В двух 20-ти этажных домах — квартиры-студии, одно- и двухкомнатные квартиры. В помощь покупателю — два варианта удобных рассрочек от застройщика.
«Первый вариант — рассрочка „60-20-20“: первоначальный взнос — 60%, затем в течение 24-х месяцев равными долями выплачивается 20% стоимости, в последний месяц — остальные 20%.
Второй — „25-25-50“. Здесь первоначальный взнос составляет 25%, оплата равными платежами 25% стоимости и гашение остатка 50% в конце срока».
«Оба варианта рассрочки „Легкий шаг“ — на срок 2 года», — поясняет руководитель группы маркетинга компании «Меридиан» Татьяна Шилова.
Ежемесячный платеж — от 10.240 рублей.
Стоимость квартир — от 1.280 тыс. руб.
Выбрать свой вариант квартиры и рассрочки вам помогут в офисе продаж Группы компаний «Меридиан» — ул. Советская, 51/1, 7-й этаж, тел. 52-92-52.
Готовые квартиры в 3 жилом квартале ЖК «Плеханово»!
Жилой комплекс «Плеханово» расположен — окружная дорога/ул. Московский тракт.
Проектом планировки предусмотрено 15 жилых домов:
Первые 764 квартиры с улучшенной черновой отделкой по доступной цене уже в продаже. В ближайшее время в эксплуатацию будут введены еще 4 дома в панельном исполнении. Для покупателей представлено большое количество планировочных решений квартир по выгодным ценам:
Телефон: +7(9044) 98-55-10; 98-20-90.
Подробности по телефонам отдела продаж: +7(3452) 22-55-10, 22-55-11.