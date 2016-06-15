Обещали митинг против транспортного налога — провели акцию КПРФ

На площади Единства и Согласия в городе Тюмени состоялось мероприятие, анонсированное в региональных СМИ и автофорумах, как «митинг против повышения транспортного налога». Однако вместо заявленной акции протеста в районе Центрального рынка прошел митинг сторонников КПРФ.
Первые известия о предстоящем мероприятии появились 9 июня на тюменском автомобильном форуме car72.ru. «Ребята, теперь мы, владельцы автомобилей, будем платить больше: увеличился транспортный налог. Сам случайно узнал, а кто-то ведь не знает… Придет в конце года „счастливая“ бумажка. Раньше я платил 24500 руб, теперь я должен 37500 руб. За что? Моей машине 10 лет», — написал пользователь «АлексейПетрович».
Против транспортного налога… И чего-нибудь еще
«Митинг законный. Надо собрать не меньше 100 человек за неделю. Прошу желающих поучаствовать оставлять свои комментарий. О месте проведения митинга напишу через неделю», — обратился «АлексейПетрович» к горожанам.
Участники обсуждения изначально скептически отнеслись к предложению. Как заметили комментаторы, частные лица, владеющие одним автомобилем мощностью до 150 л.с. и так освобождены от транспортного налога. «Не тратьте время, для простых людей пока ничего не изменилось и не повышалось, налог как был 0 рублей так и остался хотя ставки в законе есть», — недоумевал один из пользователей.
Как выяснилось позже, под псевдонимом «АлексейПетрович» писал сообщения тюменец Александр Пушников. Александр обращался к тюменцам как частное лицо, не сообщая о связи с какой-либо политической организацией.
Первые предположения о том, что протест пройдет под эгидой коммунистической партии, появились у участников обсуждения уже вечером 9 июня, когда Александр Пушников опубликовал проект резолюции предстоящего митинга. Кроме требования снизить региональные коэффициенты по транспортному налогу, документ содержал призыв к национализации ресурсов и оперировал термином «общенародное достояние». Тем не менее, о причастности коммунистов к акции протеста Александр предпочел снова промолчать.
Сегодня, 15 июня, утром мероприятие анонсировали региональные СМИ, но аббревиатура КПРФ вновь не попала в тексты публикаций. Вплоть до начала митинга единственным указанием на связь с компартией оставались лишь эскизы листовок», размещенные в глубине треда на форуме car72.ru.
«У нас одна дорога — назад в СССР!»
На Центральной площади, куда к 16 часам отправились корреспонденты NashGorod.ru, чтобы осветить протест автомобилистов, было безлюдно. Демонстрантов не оказалось ни у памятника Ленину, ни у здания областной администрации. На несколько минут у журналистов возникло ощущение, что митинг отменили или перенесли на другой день. Вместе с тем, разгадка оказалась проще — митинг начался на площади Единства и Согласия, которую по непонятным причинам организаторы назвали «Центральной».
В это время у фонтана в районе ЦУМа клочок площади алел флагами КПРФ. Сторонники партии организовали импровизированную трибуну, с которой и выступали спикеры. Чуть позади них с плакатами стояли тюменцы и тюменки. Что примечательно, ни один из транспарантов не имел никакого отношения к транспортному налогу. Собравшиеся протестовали против сборов за капремонт, повышения тарифов ЖКХ и роста цен на бензин. Отдельной шеренгой стояли обманутые дольщики, видимо пытающиеся добиться справедливости, объединившись с активистами коммунистической партии.
Сам автор темы на Сar72 находился здесь же. С красным шарфом на шее, Александр Пушников стоял возле трибуны, держа в руках лозунг с неожиданным требованием, не имеющим никакого отношения к автомобилям — отменить платежи за капремонт.
Александр согласился пояснить журналистам, как протест против транспортного налога превратился в митинг коммунистов, но попросил подождать окончания мероприятия. А в это время женский голос с трибуны призывно нараспев кричал лозунг: «У нас одна дорога — назад в СССР!»
А автомобилисты не пришли…
Когда из колонок зазвучал гимн КПРФ, а митингующие начали сворачивать флаги, нам наконец удалось получить комментарий Александра. «Никто не пришел… Я бы выступил, если бы было больше народу. Я не видел здесь автомобилистов, поэтому выступала только КПРФ», — пояснил собеседник.
В ответ на вопрос журналиста, почему в анонсах на форумах и в СМИ не указывалось, что организатором акции является компартия, Александр пояснил, что ссылки есть внутри обсуждения. «Организатор — я, КПРФ только помогла мне это сделать. Они предоставили мне автомобиль, согласовали митинг, они являлись помощниками…», — добавил респондент. При этом Александр подтвердил, что сам с недавних времен является членом КПРФ, и поддерживает партийные идеи.
Комментарии руководства регионального отделения КПРФ ожидаются.