Обещали митинг против транспортного налога — провели акцию КПРФ

На Центральной площади, куда к 16 часам отправились корреспонденты NashGorod.ru, чтобы осветить протест автомобилистов, было безлюдно. Демонстрантов не оказалось ни у памятника Ленину, ни у здания областной администрации. На несколько минут у журналистов возникло ощущение, что митинг отменили или перенесли на другой день. Вместе с тем, разгадка оказалась проще — митинг начался на площади Единства и Согласия, которую по непонятным причинам организаторы назвали «Центральной».