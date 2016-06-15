Этнофестиваль-2016: тюменский «вудсток»

«На фестивале „Небо и Земля“ я была второй раз. Ехать на фестиваль, чтобы отдохнуть на природе? Не думаю. В прошлом году было очень холодно, в этот раз ветром сносило палатки. Но ни дождь, ни комары не могли испортить впечатления от фестиваля, даже наоборот: небольшие „летние“ трудности и форс-мажорные ситуации еще больше сблизили людей. Так что же такое „Небо и земля“? Это новые знакомства, открытость, танцы, медитация, веселье. Эти пять дней пролетели, как одно мгновение, но были наполнены, как целая жизнь. Можно перечислять многое: великолепные концерты и мастер-классы, вечерние костры и вегетарианскую кухню, йогу по утрам и этно-ярмарку, но это все грани чего-то великого, цельного, живого и свободного. Таким должен быть и человек», — делится впечатлениями гость фестиваля Елена Булатова.