Этнофестиваль-2016: тюменский «вудсток»

Давно миновали шестидесятые, отгремела слава «Вудстока», и эпоха хиппи покрылась пылью времени. Но так ли это на самом деле? Вот уже девятый год под Тюменью проходит международный Этнофестиваль, который заставляет поверить в чудеса. В этом году на мероприятие приехало более 5000 гостей со всех уголков России.
Возможность быть собой
Смуглокожий буддист, древнерусский витязь, растаман с дредами до плеч… Пока идешь по экополису, кого только не повстречаешь. Здесь смешались культуры, традиции и времена, и главное — у каждого есть возможность быть собой. Возникает ассоциация с водопоем, у которого собрались все звери, и никто не враждует. Голодного здесь накормят, раздетого оденут потеплее, люди охотно помогают друг другу. За все девять лет я ни разу не слышал ни об одном случае кражи или драки на этнофестивале. Так, глядя на этот мир без греха, я каждый раз задаюсь вопросом — что мешает людям всегда быть такими?
Карточный домик добра
Десятки интереснейших мастер-классов, психологические тренинги и медитации, йога и боевые искусства, музыка и танцы до утра — что стоит за всем этим? Действительно, тысячи людей приезжают, чтобы припасть к источнику энергии, расслабиться и забыть на время о своих социальных ролях. Все это похоже на карточный домик добра — сказочный мир, созданный руками организаторов фестиваля. Мир, который существует четыре ночи и пять дней.
«На фестивале „Небо и Земля“ я была второй раз. Ехать на фестиваль, чтобы отдохнуть на природе? Не думаю. В прошлом году было очень холодно, в этот раз ветром сносило палатки. Но ни дождь, ни комары не могли испортить впечатления от фестиваля, даже наоборот: небольшие „летние“ трудности и форс-мажорные ситуации еще больше сблизили людей. Так что же такое „Небо и земля“? Это новые знакомства, открытость, танцы, медитация, веселье. Эти пять дней пролетели, как одно мгновение, но были наполнены, как целая жизнь. Можно перечислять многое: великолепные концерты и мастер-классы, вечерние костры и вегетарианскую кухню, йогу по утрам и этно-ярмарку, но это все грани чего-то великого, цельного, живого и свободного. Таким должен быть и человек», — делится впечатлениями гость фестиваля Елена Булатова.
Корнями в земле, головой в небесах
Все началось с того, что 10 лет назад тюменский клуб «Белый Лотос» объединил под своей крышей нескольких любителей этнических музыкальных инструментов. Они играли этнику, развлекали публику сведениями о музыкальных традициях разных народов. Однажды пришла мысль провести небольшой фестивальчик. В 2007 году свои двери для него гостеприимно распахнул областной ДНК «Строитель». Первый блин не оказался комом. Тюменская драйвовая публика восприняла творчество самодеятельных артистов на ура. В результате этнофестиваль, получивший положительные отзывы и название «Небо и Земля», стал ежегодным.
«К моему большому счастью, мы все занимаемся таким делом, которое никогда не наскучит и не устареет. Ежегодно мы ставим наше детище на ноги практически с нуля, несмотря на имеющиеся наработки. И при этом каждый раз подбирается группа энтузиастов, которая, не считаясь с личным временем, работает на организацию фестиваля. Количество волонтеров достигает порядка 250 человек! И общение с ними меня всегда заряжает и радует. Их задача — коммуникации, работа на предфесте по обустройству площадок, забота о приглашенных гостях, которых нужно возить, кормить, расселять», — рассказывает один из организаторов Этнофестиваля, Михаил Чащин.
Шумные выступления и «тихий» лагерь
Действие на фестивале происходило в нескольких зонах. Главной точкой фестиваля стал большой шатер под названием «Большая сцена», где проходили главные музыкальные выступления. В этом году состоялось 35 концертов. Хэдлайнерами были японцы Matsumoto Zoku, фолк-группа из Питера «Отава Ё», и команда «Одно Но» из Москвы. На фестивале также работала театральная площадка «Солнце Сибири» — все желающие смогли поучаствовать в мастер-классах по актерскому и сценарному мастерству и увидели постановку спектакля «Салемские ведьмы».
Гостей фестиваля порадовал огненным и пиротехническим шоу театр огня «Кано». Также гости стали свидетелями незабываемого магического перформанса и наблюдали ночное шествие японских духов и демонов.
Возле малой сцены, где можно было посмотреть музыкальные и танцевальные выступления, расположился «шумный лагерь» — палатки расставляли те, кто не намеревались рано ложиться спать, могли до утра играть на гитаре и веселиться. Поодаль находился «тихий лагерь» — место спокойствия и единения с природой. При этом на территорию фестиваля запрещалось проносить и распивать спиртные напитки, а курить можно было лишь в специально отведенных местах.
Не для мясоедов
Неподалеку от малой сцены находилась импровизированная столовая, где можно было купить стандартный набор обеда — салат, первое, второе, десерт. С одним отличием от обычной столовой — все блюда были без мяса. Так как многие гости этнофестиваля — это вегетарианцы, веганы, сыроеды и приверженцы иных систем питания, исключающих мясо, на территории «Небо и земля» оно не продавалось. При этом упорно ходили слухи, что волонтеры (те, кто на добровольных началах помогали организовывать фестиваль, встречали гостей, расклеивали афиши мероприятий и так далее) втайне ото всех жарили сосиски.
Рядом со столовой находилась ярмарка необычных вещей — среди множества ярких лавочек любой желающий может приобрести этнические одежду и украшения, волшебные обереги, экзотические сувениры, здоровую натуральную косметику, уникальные подарки, редкие книги, раритетные предметы интерьера, потрогать необычные музыкальные инструменты: гусли, волынки, австралийский диджериду и другие. Также можно было отведать вегетарианские ролы и индийский чай.
Зона фестиваля была оборудована туалетами и душевыми. Правда, помыться в них отважились далеко не все — вода оказалось достаточно холодной.
Самым отдаленным объектом был шатер, где проходили занятия по йоге. К примеру, на мастер-классе тренера Ирины Захаровой смогли собраться как новички, так и те, кто имеют опыт занятий. Как после сообщила Nashgorod.ru сама тренер, она была приятно удивлена тем, какими подготовленными оказались многие из пришедших на ее занятие.
Одной из особенностью девятого фестиваля «Небо и земля» был раздельный сбор мусора — на одной из точек было написано «Разделяй и властвуй». Кстати, ироничные надписи и различные арт-объекты располагались почти на всей территории фестиваля.
Для самых маленьких
В рамках фестиваля «Небо и земля» проходил еще один фестиваль пол названием «Дети мира». Многие из приехавших на фестиваль были с маленькими детьми, которые могли помешать своим родителям посещать занятия по йоге или психологические тренинги. Для того, чтобы немного отдохнуть от своих чад и дать им возможность вдоволь порезвиться, на территории фестиваля расположилось два шатра «для малышей» и для детей от 7 лет.
«Больше всего дети у нас любят играть в „LEGO“. Также ребятишки активно учувствуют в мастер-классах, к примеру, лепят из теста. Проводятся зарядки. Во всем этом малыши чаще всего учувствуют вместе с мамами, но есть и те, кто справляются в одиночку. Если ребенок согласен остаться у нас один, то мы записываем его, номер телефона его родителей, лепим небольшою табличку скотчем ему на спину и оставляем его резвиться вместе с остальными малышами», — рассказала Nashgorod.ru воспитатель-волонтер Наталья Боболева, которая занималась с самыми маленькими гостями фестиваля.
Каждый вечер дети могли стать артистами импровизированного кукольного театра, показывая друг другу сказки. Дети постарше в шатре напротив также учувствовали в различных мастер-классах: занимались бумажным рукоделием, делали бусы из полимерной глины, шили подушки. Каждые два часа мастера менялись, и дети могли заниматься чем-то новым.
«Время тут ощущается совсем иначе»
Александр приехал на фестиваль уже в третий раз. «Очень понравились музыкальные мастер-классы: можно было самим поиграть на варганах, барабанах. Потрясающее впечатление оставили мастер-классы по массажу, которые проходили все дни фестиваля», — поделился он с NashGorod.ru.
На его подругу Ольгу наибольшее впечатление произвели лекции основателя и директора центра практической психологии «Мир Гармонии» Сергея Тамаева. «Интересного было много, но когда нам становилось скучно, мы шли сами готовили себе еду. В столовой выходило дороговато, да и постоянные очереди», — отметила Ольга.
Если о мероприятиях фестиваля отзывы Ольги и Александра, как и большинства других гостей фестиваля, были восторженными, общее впечатления от «Неба и Земли» подпортила погода. «Мы приехали в четверг, 9 июня, и застали дождь. Затем была жара. В субботу вечером начался ливень. Пришлось надевать дождевики, следить, чтобы не затопило палатку. Один шатер даже снесло ветром. Из-за удара молний какое-то время не было электричества, и музыкальная программа сдвинулась. В итоге хэдлайнеры фестиваля группа „Одно Но“ выступали на малой сцене, а не на большой, как планировалось», — рассказал Александр.
К четвертому дню фестиваля многие тропинки и дорожки были залиты грязью, что, впрочем, не смущало многих гостей фестиваля, которые, не обращая внимания, шлепали по лужам босиком.
«Время тут тянется очень долго и ощущается совсем иначе. Ты никуда не торопишься, гуляешь по фестивалю, видишь радостные лица, очень быстро знакомишься с новыми людьми, — поделилась с Nashgorod.ru другая гостья фестиваля Виктория, — Атмосфера спокойствия и умиротворения. Но можно было и повеселиться: на выступлении японской группы Matsumoto Zoku все колбасились до упада».
Закрытие четырехдневного фестиваля ознаменовал праздник красок «Холи», который прошел у большой сцены под аккомпанемент тюменской группы «Волшебные мантры». До его начала все желающие могли набрать полные ладони цветного порошка, который по команде подбрасывали вверх, и он окрашивал одежды и лица гостей праздника в яркие цвета. Примечательно, что буквально за десять секунд до команды «Старт» полил сильный дождь, но это не остановило массовое веселье, а лишь подзадорило участников фестиваля. В итоге до города многие из них добирались с измазанными, но счастливыми лицами.
С небес на землю
В целом, сложно описать то, что происходило на этом карнавале жизни — надо там побывать, посидеть у костра, заглянуть в глаза незнакомцу и увидеть там свет понимания. Каждый из гостей приезжает за чем-то своим — кто-то просто хочет потанцевать, кто-то несет в сердце затаенную боль и ищет ответы. Итог один — люди возвращаются более легкими, радостными и открытыми. Но долго находиться в таком состоянии никому не под силу — оказываясь в обычном мире, мы сталкиваемся с рутинными проблемами, стрессом и недоверием. Люди закрывают свое сердце панцирем и прячут лицо под маской. Именно поэтому хочется выразить огромную благодарность организаторам фестиваля — за то, что они создали этот мир, который существует всего четыре ночи и пять дней.
Экополис возле деревни Песьянка за пять дней, по официальным данным, посетило более 5 тысяч человек.
Фото: Евгений Шаров, Виталий Беспалов
Видео: Михаил Булатов