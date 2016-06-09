Чемпионат Европы по футболу: где болеть за сборную России?

Кафе-клуб Чешский дворик — отличное место для просмотра чемпионата Европы по футболу в дружной компании. Вместимость зала — до 100 человек. В кафе-клубе восемь больших мониторов, которые просматриваются с любых мест — гости могут расположиться как за барной стойкой, так и на удобных диванах. Меню заведения умело сочетает бизнес-ланч, авторские блюда, чешскую кухню и блюда на мангале. В барной карте представлен большой выбор горячительных напитков, фирменные коктейли от барменов и более сорока наименований пенного. Кроме того, болельщики могут воспользоваться спецпредложениями — например, с воскресенья по четверг сколько угодно пенного за 500 рублей и скидка 25% на горячительные напитки, ежедневно с 12.00 до 17.00 действует скидка 20% на основное меню. Если вы планируете совместить дневной матч и сытный обед, то с 12.00 до 17.00 в «Чешском дворике» можно сформировать бизнес-ланч по своему вкусу из большого разнообразия блюд от 50 рублей. Каждую пятницу и субботу проводится зажигательная шоу-программа.