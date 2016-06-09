Чемпионат Европы по футболу: где болеть за сборную России?

Откроется групповой этап чемпионата Европы матчем между хозяевами-французами и футболистами из Румынии. Игра пройдет в Париже 10 июня, но в Тюмени из-за разницы во времени начало встречи придется на полночь. Национальная сборная нашей страны дебютирует на Евро-2016 на следующий день матчем с Англией. Поскольку и 12 июня будет выходным, тюменских болельщиков не должно смутить то, что игра начнется в полночь. Следующие матчи группового этапа с участием сборной России состоятся 15 июня и 20 июня.
Матчи с участием сборной России (время московское):
Англия — Россия: 11 июня, 22.00
Россия — Словакия: 15 июня, 16.00
Россия — Уэльс: 20 июня, 22.00
В дни чемпионата Европы многие развлекательные заведения Тюмени перешли на круглосуточный режим работы. При этом футбольные матчи транслируют как специализированные спортивные и пивные бары, так и заведения, далекие от фанатской культуры. Если вам скучно в одиночестве наблюдать за баталиями на поле, обзор интернет-портала NashGorod.ru подскажет, где можно поболеть за сборную России и посмотреть другие игры Евро-2016.
Паб «Ticket to Dublin»
В пабе «Ticket to Dublin» во время масштабных спортивных мероприятий собираются истинные болельщики и настоящие любители спорта. Трансляции матчей чемпионата Европы по футболу будут приходить в основном зале, рассчитанном на 45 человек, и на летней веранде с такой же вместимостью. Гостям предложат обновленное меню драфтовых и крафтовых пенных напитков производства Ирландии, Германии, Бельгии, Шотландии. Бронировать столики желательно заранее, при этом предоплату вносить не требуется. Средний чек — от 800 рублей. В перерывах между матчами посетители могут выплеснуть адреналин, сразившись в настольный футбол и дартс.
Паб «Ticket to Dublin»: ул. Советская, 55/8. Телефон: (3452) 39-02-65. Подробная информация — в группе «ВКонтакте»
Паб «Дзержинский»
Паб «Дзержинский» приглашает смотреть чемпионат Европы всех профессиональных и не очень болельщиков футбола в уютной, компактной и светлой обстановке аутентичного европейского паба. Гостям предложат профессиональное, доброе обслуживание и самый большой выбор пенных напитков со всего мира. Места за баром и столики лучше бронировать заранее, паб рассчитан на 35–40 человек. «Настоящая футбольная атмосфера создается у нас быстро, кажется естественной, являясь добродушной и хаотичной. Один из экранов телевизора в любой точке бара окажется от вас на расстоянии двух-трех метров», — отмечают в «Дзержинском». Средний чек — от 800 рублей.
Паб «Дзержинский»: ул. Дзержинского, 38 (перекресток улиц Володарского и Дзержинского). Телефон: (3452) 29-71-14. Подробная информация — в группе «ВКонтакте»
Бар «Под капотом»
Бар «Под капотом» также готов принять любителей футбола. «Каждый болельщик, посетивший бар, ни в коем случае не уйдет без массы положительных эмоций и впечатлений. Если вы любите спортивные состязания и до сих пор ищете лучшие места для просмотра спортивных состязаний — просто зайдите в „Под капотом“, и вы поймете, что попали по адресу», — говорят в баре. Транслировать игры с участием российской сборной будут на трех экранах, а чтобы силы болельщиков не иссякли, им предложат вкусные, сытные и, главное, недорогие блюда — например, шашлыки и фирменные гамбургеры, а также холодные пенные напитки. Если страсти на поле накалятся и захочется чего-то покрепче, к услугам гостей контактный бар.
Бар «Под капотом»: ул. Комсомольская, 57. Телефон: (3452) 58-69-33, 8-922-265-84-97. Подробная информация — в группе «ВКонтакте».
Трактир «Пивзаводъ»
Многие тюменцы знают трактир «Пивзаводъ» — частное производство со своим рестораном, в котором создана атмосфера уюта и теплоты. Болельщикам же особенно ценно то, что там каждый день проходят онлайн-трансляции главных спортивных событий на большом экране. Конечно, и Евро-2016 не станет исключением. Особенно «жарко» будет в дни, когда играть на французском поле будет сборная России. Чтобы охладить пыл, в трактире есть четыре сорта фирменного напитка, а также отличнейший эль. Все это варится непосредственно на глазах у посетителей с соблюдением старинной рецептуры. Гурманов не оставят равнодушными сытные мясные блюда и закуски из меню ресторана. Бронируйте места, пока еще есть свободные. Резерв столов по телефону или на сайте.
Кафе-клуб Чешский дворик
Кафе-клуб Чешский дворик — отличное место для просмотра чемпионата Европы по футболу в дружной компании. Вместимость зала — до 100 человек. В кафе-клубе восемь больших мониторов, которые просматриваются с любых мест — гости могут расположиться как за барной стойкой, так и на удобных диванах. Меню заведения умело сочетает бизнес-ланч, авторские блюда, чешскую кухню и блюда на мангале. В барной карте представлен большой выбор горячительных напитков, фирменные коктейли от барменов и более сорока наименований пенного. Кроме того, болельщики могут воспользоваться спецпредложениями — например, с воскресенья по четверг сколько угодно пенного за 500 рублей и скидка 25% на горячительные напитки, ежедневно с 12.00 до 17.00 действует скидка 20% на основное меню. Если вы планируете совместить дневной матч и сытный обед, то с 12.00 до 17.00 в «Чешском дворике» можно сформировать бизнес-ланч по своему вкусу из большого разнообразия блюд от 50 рублей. Каждую пятницу и субботу проводится зажигательная шоу-программа.
Кафе-клуб «Чешский дворик»: ул. Широтная, 27/2. Телефон: (3452) 44-55-44. Подробная информация о трансляции матчей и бронирование столов, подробности акций на сайте.
Ресторан «Pub № 1»
Акции и бонусы для болельщиков во время матчей Евро-2016 предоставит ресторан «Pub № 1». Это ресто-паб в Тюмени, где всегда царит атмосфера свободы. «Наши двери всегда открыты для настоящих ценителей напитков и блюд с оригинальным вкусом и неповторимым ароматом. Индивидуальное меню на банкет и корпоратив, тематические вечера, шоу программы, живая музыка, танцполы, а также два уютных зала для просмотров спортивных трансляций!» . Из ресто-паба голодными гости не уйдут. Для компаний в меню есть различные сеты — например, фирменное ассорти колбасок (купаты свиные, говяжьи, бараньи с тушеной капустой и картофельными дольками), мясная тарелка «Деликатесо» (баварские колбаски свиные копченые ребра, куриные крылья, жареный картофель, лук фри, салатик из капусты), а также пивной сет (крылья в остром маринаде, гренки чесночные, ребра свиные, картофель фри, чипсы из лаваша). Средний чек — 1700 рублей.
Ресторан «Pub № 1»: ул. Республики, 81. Телефон: 25-72-12. Подробная информация — в группе «ВКонтакте».
Концептуальное кафе «СЕЗАМ Lounge»
Двери для футбольных болельщиков в дни Евро-2016 откроет и концептуальное кафе «СЕЗАМ Lounge». Если хочется смотреть игры не за барной стойкой, а в мягком кресле — вам сюда. «Авторский дизайн отделки помещения удивит и очарует любого нового посетителя. Для этого у нас есть все: отдельные Lounge-зоны, большой экран, хороший звук, вкусные разнообразные напитки и еда, авторские коктейли», — отмечают в концептуальном кафе «СЕЗАМ Lounge». Тюменцы, день рождения которых выпадает на дни Евро-2016, могут отметить праздник в компании друзей в кафе «СЕЗАМ Lounge».
Концептуальное кафе «СЕЗАМ Lounge»: Широтная, 96, корпус 2. Телефон: (3452) 61-69-61. Подробная информация — в группе «ВКонтакте».
«Астероид Боулинг»
Большим компаниям и целым семьям болельщиков будут рады в «Астероид Боулинге». Матчи Евро-2016 будут транслироваться на большом HD-экране, который расположен в ресторане. Наблюдая за происходящим на поле, можно попробовать вкуснейшие блюда европейской, русской и японской кухни, а также прохладительные напитки. Подробное меню выложено на сайте. Средняя сумма чека — от 600 рублей. После матча болельщики могут поиграть в боулинг (12 дорожек, оснащенные лучшим оборудованием Brunswick) или в бильярд. Есть также детские игровые автоматы. Если матч чемпионата выпадает на ваш день рождения, самое время воспользоваться предложением «Астероид Боулинга» и получить скидку 25% на все услуги. А в ночное время тюменцев порадует акция «Нон-стоп»!
Бар «Чешский»
Посмотреть матчи в спокойной обстановке за кружкой свежего пенного напитка в сочетании сочного мяса на гриле и отменных закусок приглашает бар «Чешский». Зал рассчитан на 50 человек, оснащен четырьмя большими мониторами и мягкими зонами. Для азартных болельщиков бар приготовил приятный сюрприз — угадывайте счет и получайте 0,5 литра отечественного в подарок.* Заведение славится простыми сытными блюдами, широким выбором пенных напитков и демократичными ценами: так, например, фирменная рулька (1200 граммов) всего за 590 рублей, кружка пенного — от 80 рублей. С воскресенья по четверг при заказе нового гриль-меню действует скидка 20% на крепкие напитки, а пенный безлимит — всего за 399 рублей. В будние дни можно насладиться классическими паровыми коктейлями на молоке, воде, чае или кофе за 350 рублей.
Бар «Чешский»: ул. Широтная, 108, корпус 5. Телефон: (3452) 285–105. Подробная информация — на сайте. *Подробности акции здесь
Истинных фанатов футбола приглашает «Авторадио». 11 июля в 23.30 болельщики соберутся в мегаполис-баре «Peoples», чтобы посмотреть матч Англия-Россия и поддержать национальную сборную. Начало матча в полночь. Хотите следить за чемпионатом Европы по футболу вместе с «Авторадио»? Тогда прямо сейчас стоит забронировать столик по телефону 297–198.