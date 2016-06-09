Бизнес выбирает кредиты Сбербанка

«В целом, с начала года мы наблюдаем рост числа выдаваемых кредитов. Растет и клиентская база — по сравнению с аналогичным периодом 2015 года темп роста составил 140 процентов», — отметил Дмитрий Солнцев. По его словам, с начала года малому бизнесу банк выдал кредитов на сумму свыше 0,8 млрд рублей, среднему и крупному бизнесу — около 6 млрд рублей.
С начала июня Сбербанк снижает процентные ставки по вновь выдаваемым кредитам, и клиент с хорошей кредитной историей сможет получить заемные средства по упрощенной схеме и пониженным ставкам на 0,5 — 1,0 процента. «Это одни из лучших условий на рынке, существующих сегодня», — подчеркнул заместитель председателя.
Как отметил Дмитрий Солнцев, особые преимущества при получении кредитов в банке имеют сельскохозяйственные предприятия. Это снижение ставки по кредиту на 1 процентный пункт и сроки кредитования до 7 лет. Говоря о новых продуктах банка, заместитель председателя сообщил в частности о таком направлении финансирования, как факторинг: «Установлены лимиты на такие торговые сети, как «Метро», «Магнит», «Ашан», «Лента», «Окей», пивоваренную компанию «Балтика, а также на дочерние компании Группы «Лукойл».
«Результатом этих партнерских отношений стало установление лимитов финансирования на 20 дебиторов в совокупном размере более 72 млрд рублей, — отметил Дмитрий Солнцев. — Ведутся переговоры с крупными предприятиями нефтегазовой отрасли». Преимущества факторинга — покрытие кассовых разрывов за счет поступления финансирования на следующий день после отгрузки товара, а также отсутствие залогового обеспечения и поручительства.
С июня 2016 года Сбербанк участвует в государственной «Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства». Программа реализуется совместно с Корпорацией МСП и Банком России. Кредиты предоставляются по льготной ставке — до 11% годовых (срок льготного кредитования не должен превышать 3 года, далее — стандартная ставка).
Также с 15 июня заработает пилотный проект Западно-Сибирского банка Сбербанка «Бизнес-Гарантия 500». Клиенты банка, участвующие в госзаказах, смогут максимально быстро получать банковские гарантии до 500 тысяч рублей.
Более подробную информацию о продуктах и услугах для корпоративных клиентов можно получить на сайте банка www.sberbank.ru.