Бизнес выбирает кредиты Сбербанка

Как отметил Дмитрий Солнцев, особые преимущества при получении кредитов в банке имеют сельскохозяйственные предприятия. Это снижение ставки по кредиту на 1 процентный пункт и сроки кредитования до 7 лет. Говоря о новых продуктах банка, заместитель председателя сообщил в частности о таком направлении финансирования, как факторинг: «Установлены лимиты на такие торговые сети, как «Метро», «Магнит», «Ашан», «Лента», «Окей», пивоваренную компанию «Балтика, а также на дочерние компании Группы «Лукойл».