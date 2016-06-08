Дефолт заемщика, или Что делать, если ипотека не по силам?

Суть обратной ипотеки заключается в том, что собственник недвижимости, заключает определенный договор с банком. По этому договору, заемщик передает в залог кредитной организации свою квартиру (дом), в обмен на предоставление определенной денежной суммы (сразу или частями — чаще всего, частями) до конца жизни собственника недвижимости. При этом владелец недвижимости продолжает проживать в своей квартире. После смерти человека, предоставленная в залог банку недвижимость реализуется последним, и из этой суммы погашается выданный лицу кредит (вместе с процентами).