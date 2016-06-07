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Рецепт пожара: пух, огонь и детская шалость

7 июня 2016, 18:07
Установившаяся на юге Тюменской области летняя погода добавила работы пожарным — начал плодоносить тополь, и городские улицы покрылись белым пуховым одеялом. По данным МЧС, в эти июньские дни участились случаи возгорания пуха и травы, причина большинства из них — детские шалости.
Сюжет
Дети

Свидетелем опасной мальчишеской забавы стал корреспондент NashGorod.ru. На улице Геологоразведчиков двое детей радостно скакали вокруг белых островков на тротуаре, то и дело щелкая у земли зажигалкой. Взрослые жители города равнодушно проходили мимо, как будто это их не касалось.

Сведения об опасной игре детворы редакция передала в дежурную часть отдела полиции № 5, однако побеседовать с юными тюменцами о пожарной безопасности совместно со стражами порядка нам не удалось. Пока правоохранители были в пути, школьники прошлись по нескольким дворам района КПД, радуясь июньскому солнцу и полыхающему пуху, несколько минут поиграли на спортивной площадке и скрылись в жилом массиве. По словам прибывших полицейских, теперь этой информацией займутся участковые уполномоченные. К счастью, в этот раз детская шалость не привела к тяжким последствиям.

Серьезность проблемы «теплого снега» и опасных забав детворы подтвердили и в ГУ МЧС по Тюменской области. «К сожалению, не только дети, но и некоторые взрослые не представляют себе масштаб опасности. Зачастую можно видеть, как малыши, играя на глазах у беспечных взрослых, поджигают пух. А бывает, что и тюменцы постарше находят в этом забаву, бросая на улице горящие окурки или спички», — отметили огнеборцы.

Один из таких тревожных звонков поступил сегодня, 7 июня, с улицы Карской. Прибывшей на место команде удалось локализовать возгорание и избежать серьезных последствий, однако, как отмечают в МЧС, так происходит далеко не всегда. К сожалению, из-за возгорания пуха нередко происходят пожары, в том числе и повышенной категории сложности, т. е. когда огонь перекидывается на несколько строений.

  • места скопления пуха, особенно у деревянных построек, надо регулярно очищать и поливать водой, ни в коем случае не позволять детям и подросткам его поджигать;
  • избегайте разведения костров и сжигания мусора;
  • решительно пресекать любые игры подростков и детей с огнём.

Пожарные призывают помнить о коварных свойствах тополиного пуха. Он легко воспламеняем, горит, как порох: моментально, во всех направлениях, оставляя после себя чёрные следы. Любая искра может превратить пух в «бикфордов шнур», по которому огонь благополучно доберётся до зданий и сооружений.

В свою очередь УМВД по городу Тюмени просит всех горожан, заметивших, что дети заняты опасными играми с огнем, сообщать о происходящем в дежурную часть по номеру (3452) 291–600, на телефон доверия (3452) 799–855 или на пульт дежурного по номеру 02 (с мобильного телефона — 102).

#Новости#Правила пожарной безопасности#ГУ МЧС по Тюменской области#УМВД России по г. Тюмени#Дети#Сюжеты нашего города#Аналитические материалы#Евгений#Общество
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