Рецепт пожара: пух, огонь и детская шалость

Свидетелем опасной мальчишеской забавы стал корреспондент NashGorod.ru. На улице Геологоразведчиков двое детей радостно скакали вокруг белых островков на тротуаре, то и дело щелкая у земли зажигалкой. Взрослые жители города равнодушно проходили мимо, как будто это их не касалось.
Сведения об опасной игре детворы редакция передала в дежурную часть отдела полиции № 5, однако побеседовать с юными тюменцами о пожарной безопасности совместно со стражами порядка нам не удалось. Пока правоохранители были в пути, школьники прошлись по нескольким дворам района КПД, радуясь июньскому солнцу и полыхающему пуху, несколько минут поиграли на спортивной площадке и скрылись в жилом массиве. По словам прибывших полицейских, теперь этой информацией займутся участковые уполномоченные. К счастью, в этот раз детская шалость не привела к тяжким последствиям.
Серьезность проблемы «теплого снега» и опасных забав детворы подтвердили и в ГУ МЧС по Тюменской области. «К сожалению, не только дети, но и некоторые взрослые не представляют себе масштаб опасности. Зачастую можно видеть, как малыши, играя на глазах у беспечных взрослых, поджигают пух. А бывает, что и тюменцы постарше находят в этом забаву, бросая на улице горящие окурки или спички», — отметили огнеборцы.
Один из таких тревожных звонков поступил сегодня, 7 июня, с улицы Карской. Прибывшей на место команде удалось локализовать возгорание и избежать серьезных последствий, однако, как отмечают в МЧС, так происходит далеко не всегда. К сожалению, из-за возгорания пуха нередко происходят пожары, в том числе и повышенной категории сложности, т. е. когда огонь перекидывается на несколько строений.
Пожарные призывают помнить о коварных свойствах тополиного пуха. Он легко воспламеняем, горит, как порох: моментально, во всех направлениях, оставляя после себя чёрные следы. Любая искра может превратить пух в «бикфордов шнур», по которому огонь благополучно доберётся до зданий и сооружений.
В свою очередь УМВД по городу Тюмени просит всех горожан, заметивших, что дети заняты опасными играми с огнем, сообщать о происходящем в дежурную часть по номеру (3452) 291–600, на телефон доверия (3452) 799–855 или на пульт дежурного по номеру 02 (с мобильного телефона — 102).