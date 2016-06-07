Рецепт пожара: пух, огонь и детская шалость

Сведения об опасной игре детворы редакция передала в дежурную часть отдела полиции № 5, однако побеседовать с юными тюменцами о пожарной безопасности совместно со стражами порядка нам не удалось. Пока правоохранители были в пути, школьники прошлись по нескольким дворам района КПД, радуясь июньскому солнцу и полыхающему пуху, несколько минут поиграли на спортивной площадке и скрылись в жилом массиве. По словам прибывших полицейских, теперь этой информацией займутся участковые уполномоченные. К счастью, в этот раз детская шалость не привела к тяжким последствиям.