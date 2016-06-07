На выходные в Тобольск: Кремль, Тюремный замок, Абалак

Как добраться
Если у вас нет собственного транспорта, то самый недорогой и удобный вариант, чтобы добраться до Тобольска — это пригородные поезда прямого назначения. Интернет-портал NashGorod.ru уже писал о том, как воспользоваться этой возможностью попасть в экс-столицу Сибири, и что вас может ожидать в пути. Для туризма выходного дня будет удобнее всего отправиться в Тобольск в пятницу вечером: время отправления пригородного поезда Тюмень-Тобольск — 18.27, стоимость — 310 рублей. Обратно из Тобольска такие электрички отходят в 7.20. Таким образом, вы сможет вернуться в Тюмень к 11.30 понедельника, пропустив несколько часов первого рабочего дня недели.
Как отвлечься от работы и сменить обстановку хотя бы на пару дней? Поехать в путешествие на все выходные! «Хорошо москвичам и петербуржцам, — подумают тюменцы. — У них большой выбор, а нам куда путешествовать?». Интернет-портал NashGorod.ru докажет: интересно провести время можно, не уезжая далеко от дома. Тюменская область богата историей и красотами природы, а в последнее время многое делается еще и для того, чтобы туристы чувствовали себя комфортно. Что можно успеть посмотреть за два дня, где остановиться и в какую сумму обойдется поездка — расскажем в серии материалов.
Если такая перспектива не для вас, то можно воспользоваться проходящими поездами. Стоимость билета — от 650 до 1 тысячи рублей за плацкарт. Время в пути — не более 4,5 часов. Кроме того, уехать из Тюмени в Тобольск и обратно можно на рейсовом автобусе, который отправляется с автовокзала. Ходят такие автобусы примерно раз в час — расписание можно легко найти в интернете. Цена билета в среднем составляет 680 рублей. Из-за промежуточных остановок дорога на рейсовом автобусе занимает чуть больше, чем на железнодорожном транспорте.
Где остановиться
Если в Тобольске у вас нет родственников или друзей, которые готовы вас приютить, то найдется масса других вариантов, где вы может провести ночь — все зависит от финансовых возможностей.
К примеру, в одном из наиболее красивых и престижных отелей города «Славянская» в выходные есть скидка — самые бюджетные двухместные номера стоят 3840 рублей в сутки. Так что для пары, которая проведет здесь выходные, это будет стоить 7680 рублей. Если у пары есть ребенок, то дополнительное место обойдется в 1200 рублей. В стоимость номера входит проживание и завтраки — шведский стол.
Кроме того, при отеле «Славянская» работает туристическая фирма «Евросезон», которая готова предоставить несколько экскурсий по городу. Как рассказал NashGorod.ru директор турфирмы Сергей Морозов, туристическая программа как раз «заточена» под тех, кто хочет увидеть город за два дня. «В первый день мы проводим полуторачасовую экскурсию по верхнему и нижнему посаду города, экскурсию на Завальное кладбище с помещением колокольни храма Семи отроков. Также в течение часа будет происходить экскурсия по Кремлю. На следующий день мы готовы устроить обзорную экскурсию по монастырям Абалака и туркомплексу, который там располагается. Стоимость обеих экскурсий для группы до пяти человек будет стоить 4 тысячи рублей», — рассказал директор турфирмы.
Если дорогие гостиницы вам не по карману, то можно обратить свое внимание на хостелы. Пожалуй, самый колоритный из них — это «Узник», который расположен прямо на территории Тюремного замка (о котором будет сказано подробнее чуть позже).
Три номера хостела для двух, четырех и восьми гостей оборудованы двухъярусными металлическими кроватями, на небольшие окна установлены решетки — все в лучших традициях тюрьмы образца XIX века. Исключение — душ, санузел, чайник, микроволновая печь и утюг, которые располагаются в отдельных комнатах. Место в «Узнике» — 600 рублей в сутки.
Главное достоинство хостела — большинство музеев города и сами стены Тобольского кремля располагаются в паре шагов. Но, если вы хотите сэкономить, да и тюремный колорит вам не близок, то сможете найти другие варианты — в Тобольске есть еще как минимум три других хостела.
Что посмотреть
Сам тобольский Тюремный замок является одной из наиболее колоритных достопримечательностей города. Здесь в разные времена отбывали свои сроки десятки тысяч заключенных, некоторые из которых были сосланы сюда за так называемую «антигосударственную деятельность». К примеру, известными узниками тобольского Тюремного замка были писатели Михаил Михайлов, Владимир Короленко, Николай Чернышевский.
Теперь здесь можно посмотреть, в каких условиях содержались заключенные в дореволюционный период и после прихода советской власти, побродить по узким коридорам, спустится в поземный карцер и даже посидеть в одиночной камере. Стоимость входа на территорию Тюремного замка — 150 рублей. Экскурсия для группы до 15 человек обойдется в 600 рублей.
Главный музей Тобольского кремля — это Дворец наместника, который располагается в минуте ходьбы от Тюремного замка. Большое количество подлинных экспонатов позволят окунуться в эпоху Дмитрия Менделеева и Петра Ершова, побывать в их кабинетах, почувствовать себя учащимся дореволюционной гимназии и многое другое.
Один из знаковых экспонатов музея — трон императрица Екатерины II. Несмотря на то, что царская особа здесь никогда не была, ее трон находился в столице Сибири.
Кроме того, поскольку дом, в котором семья императора Николая II отбывала часть своей ссылки, сейчас находится на ремонте, некоторые элементы быта царской семьи сейчас также размещены во Дворце наместника.
Вход в музей обойдется туристу в 200 рублей. Услуги экскурсовода в 600 рублей для группы до 15 человек.
Еще один из наиболее интересных музеев Тобольского кремля — это Губернский музей, где располагаются результаты археологических и этнографических поисков: скелет мамонта и останки других животных, чучела животных и многое другое.
Вход — 150 рублей, экскурсия обойдется в 400 рублей.
Комплексная экскурсия «Предания сибирского кремля» — 800 рублей для группы до 20 человек, обзорная автобусная экскурсия по городу — 1200 рублей.
Прогулки по Тобольскому кремлю, посещение музеев, Софийского собора, смотровой площадки, с которой открывается живописный вид на нижний посад Тобольска, может занять целый день. Особенно если прибавить ко всему вышеперечисленному прогулку по пешеходному Прямскому взвозу. Эти 198 ступенек, которые ведут в подгорную часть Тобольска, — еще одну важную достопримечательность города.
Второй день можно посвятить поездке в туркомплекс «Абалак», который располагается в 20 километрах от города на высоком берегу Иртыша, рядом с Абалакским Свято-Знаменским мужским монастырем. Туркомплекс «Абалак» — это большая деревянная крепость, в которой воссоздан дух Древней Руси. На ее территории располагаются трактир «Белая Сова», гостиница, большая деревянная горка, небольшой зоопарк, русская баня. Вход на территорию туркомлекса — 50 рублей.
Каждый год здесь проходит международный фестиваль исторической реконструкции «Абалаксое поле» — это два дня сражений на мечах, веселого фолка и полного погружения в атмосферу русского средневековья. В этом году фестиваль состоится 2 и 3 июля.
Если вдруг посещение достопримечательностей вас утомит, то в Тобольске располагается два многозальных кинотеатра, большое количество кафе и ресторанов, во многих из которых цены значительно ниже, чем в Тюмени.