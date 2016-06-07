На выходные в Тобольск: Кремль, Тюремный замок, Абалак

Как отвлечься от работы и сменить обстановку хотя бы на пару дней? Поехать в путешествие на все выходные! «Хорошо москвичам и петербуржцам, — подумают тюменцы. — У них большой выбор, а нам куда путешествовать?». Интернет-портал NashGorod.ru докажет: интересно провести время можно, не уезжая далеко от дома. Тюменская область богата историей и красотами природы, а в последнее время многое делается еще и для того, чтобы туристы чувствовали себя комфортно. Что можно успеть посмотреть за два дня, где остановиться и в какую сумму обойдется поездка — расскажем в серии материалов.