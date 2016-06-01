Общественники: Мусор на кладбищах убрали для галочки

Однако тюменские общественники уверены: порядок навели только «для галочки». «Прошло уже две недели с того момента, как я направил обращение руководителю регионального Управления Роспотребнадзора с просьбой провести проверку и взять на контроль ситуацию с уборкой захламленных тюменских кладбищ. И в конце минувшей недели специально посмотрел, как обстоят дела с уборкой на Червишевском 1 и 2. Уборка произведена фактически только на центральных улицах. В остальном же захламление территории остается, — сообщил председатель общественного совета при управлении Роспотребнадзора по Тюменской области Ярослав Ильин, — Но чиновники, учитывая резонанс и справедливое общественное негодование, выехали и раздали интервью представителям ряда СМИ, что мусор интенсивно начали убирать и „все хорошо“, что не соответствует действительности. Стоит только пройти немного вглубь территории кладбища и увидите горы мусора. Эта информация доведена до Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, сотрудники которого занимаются проведением административного расследования».