Общественники: Мусор на кладбищах убрали для галочки

Заваленные мусором тюменские кладбища вновь стали поводом для административных расследований. Напомним, в этом году после Родительского дня горожане пожаловались на то, что Верхнеборское кладбище превратилось в свалку.
Мусор на погостах возмутил депутатов городской думы. Парламентарии на заседании постоянной комиссии по экономической политике и ЖКХ раскритиковали работу служб, занимающихся уборкой мусора на городских кладбищах. В этот же день депутат городумы Юрий Баранчук и заместитель главы городской администрации Павел Перевалов выехали на кладбище, расположенное в районе Верхнего бора, чтобы на прямо на месте оценить качество уборки. Павел Перевалов сообщил, что с начала мая с кладбищ было вывезено почти восемь тысяч кубических метров мусора и ситуация находится под контролем.
Однако тюменские общественники уверены: порядок навели только «для галочки». «Прошло уже две недели с того момента, как я направил обращение руководителю регионального Управления Роспотребнадзора с просьбой провести проверку и взять на контроль ситуацию с уборкой захламленных тюменских кладбищ. И в конце минувшей недели специально посмотрел, как обстоят дела с уборкой на Червишевском 1 и 2. Уборка произведена фактически только на центральных улицах. В остальном же захламление территории остается, — сообщил председатель общественного совета при управлении Роспотребнадзора по Тюменской области Ярослав Ильин, — Но чиновники, учитывая резонанс и справедливое общественное негодование, выехали и раздали интервью представителям ряда СМИ, что мусор интенсивно начали убирать и „все хорошо“, что не соответствует действительности. Стоит только пройти немного вглубь территории кладбища и увидите горы мусора. Эта информация доведена до Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, сотрудники которого занимаются проведением административного расследования».
Более того, на Червишевском, по словам Ярослава Ильина с собранными отходами поступили просто: на одном из участков кладбища появился полигон для мусора, где старые венки разровняли бульдозером. Как считает общественник, на тюменских кладбищах не соблюдаются требования СанПиН «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения». Например, территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и озеленена, иметь транспортные и инженерные коридоры. Площадки для мусоросборников должны быть ограждены и иметь твердое покрытие — асфальтирование, бетон.
«Необходимо ставить вопрос о дисциплинарной ответственности для тех, кто не справляется со своей работой. Ситуация ситуация с захламлением кладбищ повторяется каждый год», — говорит Ярослав Ильин.
Напомним, после публикаций в СМИ прокуратура 23 мая возбудила три административных дела против генерального директора ООО «Славстройкомплекс» за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления. Материалы административных дел были направлены в департамент недропользования и экологии Тюменской области. Проведенная проверка показала, что организация не позаботилась о своевременном вывозе скопившегося на кладбищах мусора. Теперь административное расследование в отношении МКУ «Некрополь», осуществляющего управление кладбищами Тюмени, проводит областной Роспотребнадзор.
После окончания расследования к административной ответственности будут привлечены лица, допустившие нарушения, а также выдано представление об оборудовании контейнерных площадок. При этом в управлении Роспотребнадзора отметчают низкую культуру некоторых жителей Тюмени: посетители кладбищ не доносят мусор до бункеров для сбора отходов, оставляют его вдоль проездов, на самих проездах, на соседних могилах. Это значительно затрудняет уборку и увеличивает сроки вывоза мусора.