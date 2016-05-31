На выходные в Ишим: город Конька-Горбунка

Ишим — один из старейших городов России и Сибири — расположен в 300 километрах к юго-востоку от Тюмени. Добраться до него можно на автомобиле, автобусе с автовокзала или на поезде с вокзала ж/д. Набирают популярность сейчас и попутки типа Blablacar. Однако большинство людей, у которых нет личного транспорта, выбирают самый недорогой вариант — электричку № 7342/7344 «Тюмень — Ишим», которая курсирует между городами ежедневно. Поездка на ней обойдется вам в районе 300 рублей.
Но стоит учесть, что из Тюмени она отправляется в 18:40, а прибывает в Ишим аж в 23:14. Это удобно, если вы отправляетесь туда в пятницу вечером, на выходные, и только при условии, что у вас гарантировано имеется место для ночлега. О вариантах остановки в Ишиме мы поговорим чуть позже. В обратный путь электропоезд отправляется ранним утром — в 5:11. В 10:40 экспресс прибывает в Тюмень. Также следует помнить, что электричкой активно пользуются студенты. В праздничные дни бывает и так, что ехать в поезде приходится стоя, потому что билеты на него продают не по местам, а в неограниченном количестве.
Если вы собираетесь в Ишим на праздники и гарантировано хотите ехать сидя, с автовокзала утром, днем и вечером ходят как местные автобусы «Тюмень — Ишим», так и дальнего следования. Правда заплатить за такой транспорт придется уже около 800 рублей. Кроме того, у автобусов нет поздних рейсов для обратного пути — только утренние и дневные. Последний автобус из Ишима в Тюмень уходит в 14:55.
Немного истории
Согласно исторической справке, Ишим зародился в XVII веке как Коркина слобода. На левобережье реки Ишим, которую тюрки называли «Ессель» (голубая вода), в 1670 году казаки Ермака установили деревянную крепость — головной острог ишимской линии на границе Руси и Сибирского Ханства. По форме она напоминала шестигранник и имела две сторожевые башни. Вокруг острога люди срубили несколько изб — так и появилась слобода. Спустя 112 лет императрица Екатерина II издала Указ, согласно которому разросшуюся слободу стали величать городом, получившем свое название от реки, на которой он стоял.
С 1721 года в Ишиме начала проводиться Никольская ярмарка, ставшая одной из самых значимых для истории города традиций и оказавшая значительное влияние на его культурную жизнь. Существует она и по сей день и проходит ежегодно.
Чтобы тюменскому туристу было проще ориентироваться в достопримечательностях небольшого города, мы разделили их на несколько видов.
Религиозные сооружения
На территории Ишима имеется немало интересных храмов. Каждый из них по своему уникален и имеет богатую историю. Большая часть религиозных сооружений пострадала в советская время, однако была восстановлена, благодаря инициативе неравнодушных горожан.
Богоявленский кафедральный собор
Богоявленский собор появился на высоком берегу реки в 1793 году и стал первым каменным храмом Приишимья. Высота сооружения составляет около 36 метров. Из-за того, что план и фасад храма были «выданы» от тобольского архиерея, Богоявленский собор похож на памятниками церковного зодчества в Тобольске. Именно в этот храм ходила юная Прасковья Луполова, здесь же был крещен будущий автор «Конька-Горбунка» Петр Ершов. Добавим, что в соборе установлено три Святых престола: во имя Богоявления Господня, Святителя и Чудотворца Николая и Успения Божьей Матери.
Расположение: ул. Коркинская, 52
Никольская церковь
Второй по красоте и величию ишимский храм был построен в 1891 году. Его возведение велось на деньги, переданные по завещанию купцом первой гильдии, меценатом и патриотом родного города Николаем Черняковским. Никольский храм — образец так называемого русско-византийского стиля, отличительной особенностью которого являлось пятиглавие, то есть наличие пяти куполов с крестами. Назван в честь Никольской ярмарки. Храм окружает живописный сад, в котором собраны редкие растения и кустарники, произрастающие в Сибири и Европейской России. Здесь же похоронены сам Николай Черняковского и протоирей Феодор — настоятель храма, вырастившего этот сад.
Расположение: ул. Ленинградская, 34
Костел божьего милосердия
Расположение: ул. Иркутская, 26
Свято-Покровская церковь
Единственным сохранившимся памятником деревянного зодчества в Ишиме является Свято-Покровская церковь, построенная ровно сто лет назад — в 1916 году. Церковь расположена в залинейной части города и находится в непосредственной близости к железной дороге. Дело в том, что она была воздвигнута взамен «молитвенного дома», существовавшего когда-то при ишимском вокзале.
Эта церковь знаменита тем, что в октябре 2002 года на обратной стороне киотного стекла иконы Спаса Нерукотворного обнаружили отразившейся лик Христа Спасителя. Увидеть это чудо можно здесь же, в Свято-Покровской церкви. Стекло с отображенным на нем негативом хранится в специально оборудованном месте на территории храма.
Расположение: ул. Тюменская, 73
Здания
В центре Ишима сохранилось немало купеческих домов конца XIX — начала XX века. Всего комплекс исторических зданий насчитывает около 45 объектов.
Штаб Красной Армии
В здании конца XIX века в апреле 1918 года размещался штаб Красной Армии по борьбе с контрреволюцией. В этом же доме в 1919 году работала член РКП(б) Ольга Куминова-Корякина, расстрелянная колчаковцами.
Здание представляет собой двухэтажное деревокаменное строение, помимо исторического значения имеет архитектурную ценность, так как сочетает в себе формы и приемы провинциальной классики и народного зодчества.
Расположение: ул. Пушкина, 10
Почтово-телеграфная контора
Каменное здание построено в последней четверти ХIХ века в художественных формах эклектики. Помимо исторического мемориального значения имеет архитектурную ценность.
Расположение: ул. Гагарина, 65
Здание тюрьмы
Расположение: ул. Карла Маркса, 2
Типография купцов Двойниковых
В марте 1918 года типография купцов Двойниковых начала издавать газету «Известия» — орган Ишимского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Одноэтажное кирпичное здание построено в начале ХХ века и представляет собой прямоугольный объем, дополненный кирпичным пристроем. Особую роль играют крупные прямоугольные окна с простыми перемычками и подоконными декоративными элементами, напоминающими фигурно изрезанную деревянную подоконную доску. Венчают здание надкарнизные кирпичные столбики с металлической ажурной оторочкой.
Расположение: ул. Чкалова, 15
Здание железнодорожного вокзала
Железнодорожный путь между Москвой и Ишимом существует еще с 1913 года. Здание вокзала построено из кирпича и имеет необычную оригинальную архитектуру. Его особенность состоит в том, что на крыше стоят многочисленные башенки, которые украшают центральный фасад вокзала. Имеет статус памятника архитектуры и градостроительства.
Расположение: пл. Привокзальная, 6
Известные люди
С историей Ишима связаны жизни многих известных людей, достижения и подвиги которых были увековечены в памятниках и скульптурах.
Памятник Александру Одоевскому
Ссыльный «государственный преступник» Александр Одоевский покинул Ишим в августе 1837 года. Пробыл он здесь ровно год — с августа 1936-го. Жил Александр Иванович в доме, принадлежавшем купцу Филиппу Лузину, который стоял на Ярмарочной улице.
Расположение: ул. Карла Маркса, 2
Памятник Владимиру Ленину
Памятник Владимиру Ильичу находится в парке железнодорожников, куда он был перенесен с Привокзальной площади в 2005 году во время ее реконструкции. Памятник представляет собой бетонный монумент, установленный на постаменте со ступенчатыми отводами. Не сохранились никакие данные по поводу того, когда памятник был установлен и кто его автор. Предположительно, он появился на Привокзальной площади в 1947 году.
Расположение: перекресток ул. Карла Маркса и Ленина
Памятник Прасковье Луполовой
Памятник Прасковье Луполовой установлен в Ишиме в 2004 году. Его автор — Вячеслав Клыков. Является символом паломнического туризма.
В 1798 году отец девушки — Григорий Луполов — был со всей семьей отправлен в Ишим в ссылку, после чего его 14-летняя дочь пошла пешком в Санкт-Петербург лично просить у императора Александра I милость для отца. Отправилась в путь она «с одним рублем, с образом Божьей Матери и с родительским благословением». На дорогу длиной в три тысячи верст у девушки ушел почти год. Александр I, тронутый подвигом сибирячки, поручил пересмотреть дело ее отца. В результате Григорий Луполов получил разрешение вернуться на родину, в Малороссию. Прасковья же ушла в монастырь и 4 декабря 1809 года скончалась от чахотки.
Расположение: ул. Ленинградская, 29 (во дворе музея)
Бюст Иосифу Сталину
Бюст Иосифа Виссарионовича появился на Октябрьской площади Ишима в первые послевоенные годы в память о том, что через этот городок Сталин шел этапом в царскую ссылку. Когда в 50-е годы началась борьба против культа личности, памятник демонтировали и закопали в одном из городских скверов. Однако в 1999 году он был случайно обнаружен во время земляных работ. Бюст передали коммунистам, которые снова водрузили его на постамент на Октябрьской площади.
Расположение: ул. Понамарева, пл. Октябрьская
Памятник Николаю Никитину
Есть в Ишиме и памятник инженеру-конструктору Николаю Никитину, автору Останкинской башни. Скульптура выполнена из стали екатеринбургскими авторами. Никитин — уроженец Тобольска, проведший в Ишиме детские годы.
Расположение: ул. Карла Маркса, 58
Памятник Борису Шахлину
Еще одна достопримечательность городка — памятник известному спортсмену Борису Шахлину. Его имя занесено в Книгу рекордов Гиннеса по числу личных олимпийских побед. Гимнаста, который родился в Ишиме, называли «Железный Шахлин», «Русский медведь». За десять лет он не потерпел ни одного поражения.
Расположение: ул. Карла Маркса, 15
Памятник Ивану Коркину
В начале улицы Карла Маркса, рядом со зданием историко-художественного музея установлен памятник легендарному основателю Ишима казаку Ивану Коркину. Он призван напомнить, что в 1687 году тобольский дворянин Петр Онофриев, назначенный приказчиком поселений на реке Ишим, поручил 32-летнему казаку Коркину основать новую крепость.
Расположение: начало ул. Карла Маркса
Братская могила жертв Ишимского восстания
В ней похоронено более 300 коммунистов и комсомольцев, погибших при подавлении кулацкоэссеровского мятежа в 1921 году. Восстание носило антисоветский характер, в нем также принимали участие казаки, кулаки и интеллигенция. Позже в память о кровопролитном восстании в Ишиме установили памятник, который был выполнен тюменским скульптором Геннадием Вострецовым. Памятник имеет статус регионального значения.
Расположение: Старое кладбище
Другие скульптуры
Ишим — это город Конька-Горбунка, ведь всего в нескольких километрах от Ишима — в селе Безруково — провел детские годы его автор Петр Ершов. Здесь фигурки легендарного персонажа можно найти и на улицах, и на шпилях зданий.
К 215-летию Ишима рядом с Историческим музеем появился памятник «Казак и Крестьянин», а после реконструкции одного из скверов в исторической части города был установлен памятник бородинскому хлебу, в который вложена капсула земли с поля, где проходило Бородинское сражение.
В 1995 году на Соборной площади, рядом с педагогическим институтом, появился мемориал «Памяти павших» — в народе скульптуру в шутку называют «Памятник сбежавшему студенту». Рядом с в/ч № 22184 стоит АСУ-85. На площади перед загсом, возле спортивного комплекса «живет» семья чугунных свиней, мама, папа и девять поросят — символы Никольской ярмарки. Говорят, что того, кто потрет их пятачки ждет богатство и процветание, однако местные уверяют, что никто так давно не делает. Зато с поросятами любят фотографироваться ребятишки, проворно залезающие на чугунные спины.
Оценят тюменцы и набережную города Ишима. Конечно, она меньше, чем в столице области, но все равно красивая и ухоженная, с прилегающим к ней парком, где крутится колесо обозрения, которое гости города называют «как в детстве». К тому же, в отличие от Тюмени, рядом с ишимской набережной работает городской пляж, где с удовольствием загорает летом и стар, и млад.
Музеи
Имеется в Ишиме несколько интересных музеев. Так, в Историко-краеведческом музее собраны экспонаты, рассказывающие об истории, быте и купеческих традициях города. Расположен он в двух зданиях: Городская управа — ул. Ленина, 64; Черняковская школа — ул. Ленинградская, 29. Литературный музей Петра Ершова — единственный в России. Кому он посвящен, уточнять не надо. Находится по адресу: ул. Советская, 30. Здесь же можно купить сувениры с изображением Конька-Горбунка.
Природа
Если вы отправились в путь на автомобиле, советуем вам выехать за пределы Ишима. Тут тоже есть на что посмотреть.
Кучумова гора
С этого места открывается панорама поймы Ишима. По преданию именно на этой горе была последняя ставка хана Кучума, спасавшегося бегством от Ермака. Недалеко от нее есть Гора любви — одно из любимых мест для посещения местными молодоженам. Обе возвышенности, вместе с третьим холмом — Змеиной горой, представляют собой природную территорию, называемую Ишимские бугры.
Расположение: район деревни Лариха (30 км от Ишима)
Синицинский бор
Здесь можно увидеть участки реликтовых лесов и довольно редкие виды растений. Зимой в бору катаются на тюбингах и санках. На его территории расположены три детских лагеря, пансионат и турбазы. В некоторых из них собраны самые разные старые памятники. Есть в Синицинском бору и скважины с минеральной водой, и горячий источник.
Расположение: район деревни Синицына (15 км от Ишима)
Где остановиться
Если у вас в Ишиме нет знакомых и родственников, у которых можно остаться на ночь, позаботьтесь о том, где вы будете спать заранее.
Гостиницы и хостелы
На сегодняшний день сервис Booking.com предлагает на выбор четыре отеля и два хостела в Ишиме. Двухместный номер на одну ночь в выходные обойдется в 1200, 1500, 2000 или 2500 в зависимости от выбранного отеля. Хостелы чуть демократичней — 1200 за трехместный номер эконом-класса и 350 рублей за койку в классическом четырехместном номере. При этом самые дорогие гостиницы могут предложить гостям собственные ванные комнаты, в то время как в отелях подешевле туалеты и ванные комнаты — общие. При выборе заведения обратите внимание, что далеко не везде можно остановиться с ребенком или домашним животным.
Еще одна гостиница есть в Синицинском бору — в шести километрах от города. За размещение двоих человек в стандартном номере на сутки здесь просят 3000 рублей.
Квартиры посуточно
Еще один популярный вариант в Ишиме — это квартира на сутки. У этого, казалось бы, небольшого города на одном из федеральных специализированных сайтов даже имеется своя страничка для мониторинга свободных квартир. Цены за ночевку в центре города стартуют от 900 рублей. Ознакомиться с полным пакетом предложений можно на сайте ishim.sutochno.ru.
Где перекусить
Когда-то покушать в Ишиме, гуляя по улицам города, можно было лишь в одном месте — в кулинарии «Сластена» на Советской. Сегодня же в городе работают многочисленные рестораны, кафе, закусочные и кофейни. Любителям ретро придется по душе антураж кафе «СССР», известного также под именем «Резиденция Конька-Горбунка», которое находится в городском парке у набережной. Там периодически выступают ишимские певцы.
Особой любовью у местных жителей пользуется «Трактир на Пушкинской», «Теремок», «Берлога». Молодежь отдает предпочтение продукции заведения «Фуджи». Имеются в городе и различные службы доставки суши и пиццы, а также уличные ларьки, реализующие блины, хот-доги и прочий подобный фаст-фуд.
Фото: ishim.admtyumen.ru, klyaksina.livejournal.com