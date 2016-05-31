На выходные в Ишим: город Конька-Горбунка

Но стоит учесть, что из Тюмени она отправляется в 18:40, а прибывает в Ишим аж в 23:14. Это удобно, если вы отправляетесь туда в пятницу вечером, на выходные, и только при условии, что у вас гарантировано имеется место для ночлега. О вариантах остановки в Ишиме мы поговорим чуть позже. В обратный путь электропоезд отправляется ранним утром — в 5:11. В 10:40 экспресс прибывает в Тюмень. Также следует помнить, что электричкой активно пользуются студенты. В праздничные дни бывает и так, что ехать в поезде приходится стоя, потому что билеты на него продают не по местам, а в неограниченном количестве.