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«Воняет мертвечиной на весь район!»: хозяева довели кошек до каннибализма?

30 мая 2016, 11:11
Накануне, 29 мая, Тюменцы выложили в соцсети жутковатый видеоролик. В приоткрытом окне на первом этаже застряла домашняя кошка. Мертвое животное обнюхивают другие кошки, оставленные хозяевами в квартире.
Сюжет
Тюмень

Видео было снято по адресу Мельникайте, 133 в Тюмени. «Воняет мертвечиной на весь район!», — сообщает автор ролика. Он добавляет, что животное висит в окне уже долгое время, а две другие кошки, живущие в этой квартире, от голода поедают мертвечину. На видео, действительно, за окном заметны еще две кошки, обнюхивающие погибшую.

Выложивший видео тюменец рассказывает, что на хозяев кошек уже подавали в суд за жестокое обращение с животными. «Вот так у нас поступают люди, разводящие породистых кошек! Вызвали полицию, но пока не наблюдаем», — говорит автор.

Видео возмутило горожан. В обсуждении некоторые тюменцы утверждают, что хозяева держат животных голодом и редко появляются дома. В городской полиции корреспонденту портала NashGorod.ru сообщили, что вызов поступил в отдел № 1 накануне, 29 мая. Участковый полицейский выяснил, что хозяева практически не проживают в квартире, где содержится несколько животных. К прибытию полицейского горе-хозяева уже убрали мертвую кошку. Сейчас по данному факту проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Также готовится представление в областной Роспотребнадзор.

Напомним, случаи жестокого обращения с животными В феврале тюменцы нашли в мусорном баке породистого пса. В апреле тюменцев шокировал случай с двумя породистыми кошками — неизвестный оставил в мусорном контейнере сумку с двумя истощенными сфинксами. Сейчас кошки живут на передержке и вскоре волонтеры будут подыскивать им новых хозяев.

Видео: Ринат Айзатуллин

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