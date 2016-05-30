«Воняет мертвечиной на весь район!»: хозяева довели кошек до каннибализма?

Видео было снято по адресу Мельникайте, 133 в Тюмени. «Воняет мертвечиной на весь район!», — сообщает автор ролика. Он добавляет, что животное висит в окне уже долгое время, а две другие кошки, живущие в этой квартире, от голода поедают мертвечину. На видео, действительно, за окном заметны еще две кошки, обнюхивающие погибшую.
Выложивший видео тюменец рассказывает, что на хозяев кошек уже подавали в суд за жестокое обращение с животными. «Вот так у нас поступают люди, разводящие породистых кошек! Вызвали полицию, но пока не наблюдаем», — говорит автор.
Видео возмутило горожан. В обсуждении некоторые тюменцы утверждают, что хозяева держат животных голодом и редко появляются дома. В городской полиции корреспонденту портала NashGorod.ru сообщили, что вызов поступил в отдел № 1 накануне, 29 мая. Участковый полицейский выяснил, что хозяева практически не проживают в квартире, где содержится несколько животных. К прибытию полицейского горе-хозяева уже убрали мертвую кошку. Сейчас по данному факту проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Также готовится представление в областной Роспотребнадзор.
Напомним, случаи жестокого обращения с животными В феврале тюменцы нашли в мусорном баке породистого пса. В апреле тюменцев шокировал случай с двумя породистыми кошками — неизвестный оставил в мусорном контейнере сумку с двумя истощенными сфинксами. Сейчас кошки живут на передержке и вскоре волонтеры будут подыскивать им новых хозяев.
Видео: Ринат Айзатуллин