«Воняет мертвечиной на весь район!»: хозяева довели кошек до каннибализма?

Видео было снято по адресу Мельникайте, 133 в Тюмени. «Воняет мертвечиной на весь район!», — сообщает автор ролика. Он добавляет, что животное висит в окне уже долгое время, а две другие кошки, живущие в этой квартире, от голода поедают мертвечину. На видео, действительно, за окном заметны еще две кошки, обнюхивающие погибшую.