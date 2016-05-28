В спортзале снаряд упал на лицо тюменке

По словам пострадавшей, 20 апреля она занималась в зале спортивного клуба «Антей» по улице Станислава Карнацевича. Когда она выполняла упражнения в горизонтальном положении, к ней подошла девушка со спортивным снарядом весом в 40 килограммов. Железные блины на снаряде не были закреплены, и один из них упал на лицо Ильяне. После этого тюменка потеряла сознание и очнулась в отделении нейрореанимаци ОКБ № 2. Сейчас она проходит лечение, принимает медикаменты, а врачи затрудняются поставить тюменке диагноз.
«В клубе не соблюдалась техника безопасности, с клиентами не проводились инструктажи, а со стороны дежурных тренеров отмечалась халатность», — написала Ильяна. Девушка пожаловалась также, что вынуждена сейчас занимать деньги на дорогостоящее лечение, а руководство клуба, хоть и обещало помочь, ничего не предпринимает. «Дорогие жители Тюмени, если вы относитесь трепетно к своему здоровью, советую не ходить в этот клуб», — предупредила горожан пострадавшая.
Представители клуба «Антей» сообщили порталу NashGorod.ru свою точку зрения на произошедшее 20 мая. По их словам, они не отказываются помогать девушке, хотя и не считают себя виновными в случившемся: «На следующий день после инцидента мы посетили девушку в больнице и вернули ей полную стоимость карты. Сейчас мы готовы помогать ей: предоставить медикаменты, услуги врача и реабилитацию. Что касается материальной выплаты, нам необходимы подтверждающие документы».
Как сообщила директор клуба Элина Гоок, ни рецептов, ни анамнеза Ильяна не предоставила: «Сначала она заявила о сумме в полтора миллиона рублей. Затем по результатам переговоров и переписки сумму уменьшили до 750 тысяч. Но чем обоснована большая часть размера компенсации, неизвестно. В настоящий момент ведутся переговоры. В первую очередь, мы считаем, что нужно решить вопрос с лечением, чтобы девушка смогла вернуться к нормальному образу жизни. В дальнейшем вместе с непосредственным причинителем вреда мы готовы обсудить вопрос компенсаций».
Также руководство «Антея» несогласно с заявлением тюменки о халатности тренеров и даже готово предоставить видеозапись произошедшего: «В момент, когда все произошло, дежурный тренер по просьбе другого клиента отошел подстраховать его во время очередного подхода на жиме лежа. В реальности это была штанга с фиксированным несъемным весом 10 килограммов, которые идут без замков. Блины на ней закреплены производителем и не снимаются. Все это есть на видеозаписи».
Представители клуба добавляют, что с видео ознакомился участковый уполномоченный. В результате проверки было отказано в возбуждении уголовного дела, так как имел место несчастный случай.