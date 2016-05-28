В спортзале снаряд упал на лицо тюменке

По словам пострадавшей, 20 апреля она занималась в зале спортивного клуба «Антей» по улице Станислава Карнацевича. Когда она выполняла упражнения в горизонтальном положении, к ней подошла девушка со спортивным снарядом весом в 40 килограммов. Железные блины на снаряде не были закреплены, и один из них упал на лицо Ильяне. После этого тюменка потеряла сознание и очнулась в отделении нейрореанимаци ОКБ № 2. Сейчас она проходит лечение, принимает медикаменты, а врачи затрудняются поставить тюменке диагноз.