Пять пород собак, с которыми не обязательно гулять

Вес пекинеса до пяти килограммов, хотя, поскольку он пушистый и любит покушать, некоторые экземпляры весят больше. Рост взрослого животного обычно до 23 см. Таким собакам не особенно нужны физически нагрузки, а вот в жару им обычно приходится тяжко — могут задыхаться. Тюменцы нередко выбирают такую породу для содержания в квартире из-за того, что ее можно приучить ходить «по делам» на пеленку, но тут стоит помнить, что длинная шерсть пса в период линьки с легкостью перейдет на ковры и мебель. В Тюмени щенка можно купить менее, чем за 10 тысяч рублей.