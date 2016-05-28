Пять пород собак, с которыми не обязательно гулять

В Тюмени немало любителей и владельцев собак. Одна из проблем, с которой сталкиваются «собачники» — отсутствие или плохое состояние площадки для выгула четвероногого. Интернет-портал NashGorod.ru расскажет, каких собак выгуливать не обязательно.
По информации администрации города, а областном центре 66 специальных площадок для выгула, но в разное время года выглядят они по-разному, и иногда вовсе не хочется гулять со своим домашним питомцем именно там. Но сейчас речь не об этом. Выгула обычно не требуют маленькие собаки, чаще декоративных пород.
Чихуахуа
Одна из самых маленьких домашних собак — чихуахуа, она может быть с короткой и длинной шерстью. Обычно такой песик весит не более трех кило и не пустолайка, как ряд других мелких пород. Считается, что именно эта порода лучше всего подходит для проживания в квартире. Прогулка с «чихом» — это просто приятное времяпрепровождение, а для осуществления нужд щенки отлично приучаются к пеленке или лотку. В Тюмени купить щенка можно по средней стоимости 25 тысяч рублей.
Йоркширский терьер
Популярность в какой-то период набрали в Тюмени и йоркширские терьеры. Огромный плюс этой породы в том, что при наличии длинной шерсти, у собаки нет подшерстка, то есть она практически не линяет при правильном питании и уходе. Средний вест песика — около трех кг. Сегодня представителей этой породы в городе очень много, поэтому и стоимость на них снизилась. Еще пару лет назад такие стоили 40–50 тысяч, сегодня породистого щенка с хорошими данными можно найти за 25 тысяч.
Пекинес
Вес пекинеса до пяти килограммов, хотя, поскольку он пушистый и любит покушать, некоторые экземпляры весят больше. Рост взрослого животного обычно до 23 см. Таким собакам не особенно нужны физически нагрузки, а вот в жару им обычно приходится тяжко — могут задыхаться. Тюменцы нередко выбирают такую породу для содержания в квартире из-за того, что ее можно приучить ходить «по делам» на пеленку, но тут стоит помнить, что длинная шерсть пса в период линьки с легкостью перейдет на ковры и мебель. В Тюмени щенка можно купить менее, чем за 10 тысяч рублей.
Мальтийская болонка (Мальтезе)
А вот болонки в Тюмени встречаются все реже. Белая собака с длинной шерстью весом до 4 кг и ростом до 25 см уже не в тренде, хотя на выставках представителей этой породы предостаточно. Отметим, что мальтезе не линяет, как и йорк. Щеночка в Тюмени можно приобрести в среднем за 15 тысяч рублей.
Малый немецкий шпиц
Сегодня малый немецкий шпиц — одна из дорогих собак в Тюмени, щенки обычно обходятся в 50 тысяч рублей и больше. Щенок, обычно похожий на мягкую игрушку, вырастает обычно в довольно умное и игривое животное. Длинношерстый песик линяет, поэтому за его шерстью требуется особый уход. Вес взрослого животного доходит до 5 килограммов, а его рост около 23 см, карликовый шпиц и того меньше.
«Все, даже маленькие собачки требуют воспитания и ухода. Не стоит думать, что раз животное маленькое, оно может расти как трава. Нет, собаки должны знать команды „фу“ и „ко мне“. Они сохранят вашему питомцу жизнь и здоровье», — говорит ветеринарный врач одной из тюменских клиник Елена.
По ее мнению, собаку, которая не требует выгула на улице для естественных нужд, на улицу выводить все-таки стоит, чтобы животное было социальным и умело себя вести, так сказать, в обществе. «Не забывайте при этом ставить все необходимые прививки», — напоминает врач.
Ксения Красовская