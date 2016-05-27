В тюменских автобусах орудуют воры-«сумочники»

«Сотрудники полиции в очередной раз напоминают гостям и жителям города о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности. Не стать жертвой воров помогут простые советы: не носите деньги вместе с документами, не носите крупные суммы денег без сопровождающего, желательно осуществлять передвижение с деньгами не на общественном транспорте, мелкие купюры на текущие расходы держите „под руками“, крупные купюры — в потайном кармане. В общественном транспорте будьте предельно внимательны в толкучке, обращайте внимание на людей, старающихся плотно приблизиться к вам», — отметили в пресс-службе УМВД России по Тюмени.