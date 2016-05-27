В тюменских автобусах орудуют воры-«сумочники»

Так, вечером 25 мая в службу 02 поступило сообщение о краже денег в автобусе. Злоумышленник, воспользовавшись невнимательностью девушки, похитил у нее из кармана сумки тысячу рублей. Бдительные граждане заметили это и вызвали полицию. Прибыв на место, стражи правопорядка задержали 43-летнего безработного ранее судимого уроженца одной из союзных республик. Задержанный дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.158 УК РФ(кража).
Еще один случай произошел на прошлой неделе. Вечером 18 мая в отдел полиции № 4 поступило заявление. Девушка рассказала, что в общественном транспорте у нее из сумки похитили кошелек с деньгами и банковскими картами. В настоящее время полицейские ищут злоумышленника, возбуждено уголовное дело.
«Сотрудники полиции в очередной раз напоминают гостям и жителям города о необходимости соблюдения элементарных правил безопасности. Не стать жертвой воров помогут простые советы: не носите деньги вместе с документами, не носите крупные суммы денег без сопровождающего, желательно осуществлять передвижение с деньгами не на общественном транспорте, мелкие купюры на текущие расходы держите „под руками“, крупные купюры — в потайном кармане. В общественном транспорте будьте предельно внимательны в толкучке, обращайте внимание на людей, старающихся плотно приблизиться к вам», — отметили в пресс-службе УМВД России по Тюмени.
Если же вы стали жертвой или свидетелем преступления, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы. Телефон дежурной части УМВД России по Тюмени 291–600 или 02, в круглосуточном режиме работает «телефон доверия» 799–855.