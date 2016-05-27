Трагедия на трассе: мотоциклист столкнулся со встречной фурой

Как рассказали в госавтоинспекции, трагедия произошла в 19 часов 20 минут на 558 километре трассы. Мотоцикл Kawasaki под управлением водителя 1974 года рождения двигался в сторону Тюмени. Удар был такой силы, что у седельного тягача Volvo FH взорвалось колесо, «сцепка» потеряла управление и съехала в кювет. От полученных травм мотоциклист скончался на месте.
Напомним, это уже второй случай за этот месяц, когда нарушение ПДД водителями двухколесного транспорта приводит к тяжелым последствиям. На прошлой неделе, 19 мая, на улице Чекистов города Тюмени погиб 31-летний мотоциклист Евгений П. По данным автоинспекции, молодой человек превысил допустимую скорость и не справился с управлением.