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Трагедия на трассе: мотоциклист столкнулся со встречной фурой

27 мая 2016, 12:26
Смертельное ДТП произошло вчера, 26 мая, на федеральной автодороге 1Р404 Тюмень — Ханты-Мансийск. Мотоциклист выехал на полосу встречного движения и врезался в двигавшийся навстречу большегруз.

Как рассказали в госавтоинспекции, трагедия произошла в 19 часов 20 минут на 558 километре трассы. Мотоцикл Kawasaki под управлением водителя 1974 года рождения двигался в сторону Тюмени. Удар был такой силы, что у седельного тягача Volvo FH взорвалось колесо, «сцепка» потеряла управление и съехала в кювет. От полученных травм мотоциклист скончался на месте.

Напомним, это уже второй случай за этот месяц, когда нарушение ПДД водителями двухколесного транспорта приводит к тяжелым последствиям. На прошлой неделе, 19 мая, на улице Чекистов города Тюмени погиб 31-летний мотоциклист Евгений П. По данным автоинспекции, молодой человек превысил допустимую скорость и не справился с управлением.

#Новости#Жертвы ДТП#Транспорт#Евгений#Общество
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