Трагедия на трассе: мотоциклист столкнулся со встречной фурой

Как рассказали в госавтоинспекции, трагедия произошла в 19 часов 20 минут на 558 километре трассы. Мотоцикл Kawasaki под управлением водителя 1974 года рождения двигался в сторону Тюмени. Удар был такой силы, что у седельного тягача Volvo FH взорвалось колесо, «сцепка» потеряла управление и съехала в кювет. От полученных травм мотоциклист скончался на месте.