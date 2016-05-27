ТОП-3: пропавшая школьница, ДТП на Барнаульской, фейковая расчетка

Несколько дней в Тюмени родственники, сотрудники полиции и неравнодушные горожане искали 14-лентюю Светлану, которая, по словам родителей, 23 мая пошла сдавать экзамен и не вернулась домой. Новость об исчезновении девочки набрала почти 7 тысяч просмотров. Школьницу нашли в квартире у друга, никаких противоправных действий в отношении Светланы совершено не было. Как сообщили в полиции, девочка обманула родителей: в школе она не появлялась, гуляла все это время с друзьями. После проведенной профилактической работы ребенка передадут родителям.
Серьезная авария произошла 25 мая на пересечении улицы Барнаульской и Объездной дороги. На регулируемом перекрестке на скорости столкнулись Daewoo Nexia и Ford Focus. Как пояснили участники событий, Nexia, ехавшая по окружной дороге в сторону Верхнего Бора, врезалась в другую иномарку, двигавшуюся в направлении аэропорта «Рощино». Столкновение было такой силы, что легковушки разлетелись почти на 50 метров друг от друга. Не обошлось без пострадавших — травмы получили три человека. По предварительным данным, причиной ДТП стал проезд водителя Daewoo Nexia на запрещающий сигнал светофора. Окончательные выводы будут сделаны в ходе расследования. Новость набрала более 4,6 тысяч просмотров.
Более 4,5 тысяч просмотров набрал материал о расчетке медсестры с зарплатой 8,5 тысяч рублей, опубликованной в соцсетях. «И все жалуются на медперсонал больниц на плохое отношение и на отсутствие медработников! А кто будет работать за такую зарплату?!», — написал неизвестный автор. Сообщение вызвало бурную дискуссию. В департаменте здравоохранения Тюменской области усомнились в подлинности расчетки. В ведомстве отметили, что сейчас размер средней заработной платы среднего медицинского персонала по региону — около 26 тысяч рублей. Не исключено, что размещенная в соцсетях «расчетка» является обычной провокацией.
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