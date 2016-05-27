ТОП-3: пропавшая школьница, ДТП на Барнаульской, фейковая расчетка

Серьезная авария произошла 25 мая на пересечении улицы Барнаульской и Объездной дороги. На регулируемом перекрестке на скорости столкнулись Daewoo Nexia и Ford Focus. Как пояснили участники событий, Nexia, ехавшая по окружной дороге в сторону Верхнего Бора, врезалась в другую иномарку, двигавшуюся в направлении аэропорта «Рощино». Столкновение было такой силы, что легковушки разлетелись почти на 50 метров друг от друга. Не обошлось без пострадавших — травмы получили три человека. По предварительным данным, причиной ДТП стал проезд водителя Daewoo Nexia на запрещающий сигнал светофора. Окончательные выводы будут сделаны в ходе расследования. Новость набрала более 4,6 тысяч просмотров.