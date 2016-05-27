Толкнул женщину в подъезде — попал в полицию

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, исправительные работы на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет.