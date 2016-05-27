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Толкнул женщину в подъезде — попал в полицию

27 мая 2016, 08:17
Сотрудники полиции задержали тюменца, который во время ссоры в подъезде так сильно толкнул женщину, что та сломала голень.
Сюжет
Тюмень

В дежурную часть отдела полиции № 4 поступило сообщение от врачей скорой медицинской помощи о женщине с телесными повреждениями.

«В ходе оперативно-разыскных и следственных действий сотрудники полиции задержали безработного тюменца 1969 года рождения. Со слов фигуранта, в подъезде между ним и потерпевшей произошла ссора, в ходе которой он толкнул женщину. В результате пострадавшая получила перелом обеих костей голени», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюмени.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, исправительные работы на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет.

#Новости#Тюмень#Тяжкий вред здоровью#Таня#Происшествия
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