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Зеленый пикник в ЖК «Ожогино»

26 мая 2016, 11:27
Летняя погода уже в городе и самое время устроить пикник на природе, а точнее в самом экологичном жилом комплексе «Ожогино».

Летняя погода уже в городе, и самое время устроить пикник на природе, а точнее, в самом экологичном жилом комплексе «Ожогино».

Приглашаем на мероприятие 28 мая с 10:00 до 14:00 в жилой комплекс «Ожогино» всех желающих приобрести квартиру.

Специально для вас будет организована фотозона в демонстрационном палисаднике, катание на сегвеях и конечно пикник: фрукты, лимонад и мороженое.

Специалисты отдела продаж проведут для каждого экскурсию в демонстрационные квартиры. А также только в этот день вы можете получить особые условия по приобретению квартиры: скидка — 0,5% от стоимости. Ипотечный брокер поможет с подбором наиболее выгодных условий и подготовкой документов для подачи заявки в банк.

Условия предоставления скидки:

• Скидка предоставляется на квартиры, забронированные только 28 мая во время мероприятия «Пикник в Ожогино».

• Размер предоставляемой скидки — 0,5% от стоимости недвижимости.

• Скидка предоставляется на квартиры в ЖК «Ожогино» ГП 2, ГП3 и ЖК «Апрель» ГП 2.1, 2.2 и 2.3.

• Скидка предоставляется при 100% оплате наличными средствами, ипотеке или рассрочке. При ином другом способе оплаты — скидка не предоставляется.

• Скидка предоставляется только при первичном бронировании квартиры клиентом, не имеющим ранее поставленную бронь.

Подробнее о мероприятии читайте здесь. Записаться можно по телефону 8 (3452) 550–000.

#Новости#ЖК "Ожогино"#Недвижимость#Марина#Общество
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