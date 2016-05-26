Зеленый пикник в ЖК «Ожогино»

Летняя погода уже в городе, и самое время устроить пикник на природе, а точнее, в самом экологичном жилом комплексе «Ожогино».
Приглашаем на мероприятие 28 мая с 10:00 до 14:00 в жилой комплекс «Ожогино» всех желающих приобрести квартиру.
Специально для вас будет организована фотозона в демонстрационном палисаднике, катание на сегвеях и конечно пикник: фрукты, лимонад и мороженое.
Специалисты отдела продаж проведут для каждого экскурсию в демонстрационные квартиры. А также только в этот день вы можете получить особые условия по приобретению квартиры: скидка — 0,5% от стоимости. Ипотечный брокер поможет с подбором наиболее выгодных условий и подготовкой документов для подачи заявки в банк.
Условия предоставления скидки:
• Скидка предоставляется на квартиры, забронированные только 28 мая во время мероприятия «Пикник в Ожогино».
• Размер предоставляемой скидки — 0,5% от стоимости недвижимости.
• Скидка предоставляется на квартиры в ЖК «Ожогино» ГП 2, ГП3 и ЖК «Апрель» ГП 2.1, 2.2 и 2.3.
• Скидка предоставляется при 100% оплате наличными средствами, ипотеке или рассрочке. При ином другом способе оплаты — скидка не предоставляется.
• Скидка предоставляется только при первичном бронировании квартиры клиентом, не имеющим ранее поставленную бронь.