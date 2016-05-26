Зеленый пикник в ЖК «Ожогино»

Специалисты отдела продаж проведут для каждого экскурсию в демонстрационные квартиры. А также только в этот день вы можете получить особые условия по приобретению квартиры: скидка — 0,5% от стоимости. Ипотечный брокер поможет с подбором наиболее выгодных условий и подготовкой документов для подачи заявки в банк.