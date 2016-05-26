Верховный Суд запретил конфискацию автомобилей за пьяную езду

Законность решения тюменского мирового судьи, конфисковавшего автомобиль за пьяную езду, оказалась под вопросом. На днях Верховный Суд России издал постановление, запрещающее признавать машины нетрезвых водителей орудиями преступления и изымать их в доход государства.
Соответствующий документ был опубликован позавчера, 24 мая. В постановлении пленума № 22 высший судебный орган разъяснил особенности судопроизводства по уголовным делам, связанным с хищениями автомобилей и управлением в нетрезвом состоянии.
Помимо запрета конфискации, суд поставил точку еще в одном сложном вопросе. Теперь нахождение выпившего водителя в салоне машины не будет считаться нарушением.
Как отмечает портал auto.mail.ru, высший судебный орган подтвердил, что водитель может сидеть в своей машине в нетрезвом состоянии и даже распивать спиртные напитки, если автомобиль не трогается с места. До сих пор недобросовестные сотрудники ГИБДД привлекали к ответственности даже таких автомобилистов, кто будучи подшофе просто переносил вещи из своей машины домой. Теперь же в этом вопросе поставлена жирная точка.