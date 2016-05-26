Верховный Суд запретил конфискацию автомобилей за пьяную езду

Как отмечает портал auto.mail.ru, высший судебный орган подтвердил, что водитель может сидеть в своей машине в нетрезвом состоянии и даже распивать спиртные напитки, если автомобиль не трогается с места. До сих пор недобросовестные сотрудники ГИБДД привлекали к ответственности даже таких автомобилистов, кто будучи подшофе просто переносил вещи из своей машины домой. Теперь же в этом вопросе поставлена жирная точка.