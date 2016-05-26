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Верховный Суд запретил конфискацию автомобилей за пьяную езду

26 мая 2016, 09:46
Законность решения тюменского мирового судьи, конфисковавшего автомобиль за пьяную езду, оказалась под вопросом. На днях Верховный Суд России издал постановление, запрещающее признавать машины нетрезвых водителей орудиями преступления и изымать их в доход государства.

Законность решения тюменского мирового судьи, конфисковавшего автомобиль за пьяную езду, оказалась под вопросом. На днях Верховный Суд России издал постановление, запрещающее признавать машины нетрезвых водителей орудиями преступления и изымать их в доход государства.

Соответствующий документ был опубликован позавчера, 24 мая. В постановлении пленума № 22 высший судебный орган разъяснил особенности судопроизводства по уголовным делам, связанным с хищениями автомобилей и управлением в нетрезвом состоянии.

Помимо запрета конфискации, суд поставил точку еще в одном сложном вопросе. Теперь нахождение выпившего водителя в салоне машины не будет считаться нарушением.

Как отмечает портал auto.mail.ru, высший судебный орган подтвердил, что водитель может сидеть в своей машине в нетрезвом состоянии и даже распивать спиртные напитки, если автомобиль не трогается с места. До сих пор недобросовестные сотрудники ГИБДД привлекали к ответственности даже таких автомобилистов, кто будучи подшофе просто переносил вещи из своей машины домой. Теперь же в этом вопросе поставлена жирная точка.

#Новости#Нетрезвые водители#Верховный суд РФ#Транспорт#Евгений#Общество
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