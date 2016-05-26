«Варкрафт»: Кинорай для геймера

Может быть, сюжет фильма и близок к оригинальной игре, но для тех, кто любит, к примеру, «Властелина колец», он покажется до неприличия примитивным. Тут и запретная любовь двух существ и разных рас, и предательства бывших друзей, и обезумевший от власти предводитель народа, и многое другое предсказуемое и надоевшее. Чего стоят только пафосные диалоги на фоне сражений, когда кажется, что все участники битвы замерли, чтобы два человека могли не торопясь поговорить друг с другом. Но если у искушенного кинозрителя такой киноштамп вызовет улыбку, то поклонник Warcraft будет рад до безумия, ведь именно этот диалог он видел в любой игре много лет тому назад. Только графика там была значительно хуже.