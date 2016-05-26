«Варкрафт»: Кинорай для геймера

Поклонники легендарной компьютерной игры Warcraft ликуют — на российские экраны выходит одноименная экранизация детища компании Blizzard. Попробуем же взглянуть на новый блокбастер глазами тех, кто никогда в жизни не играл в эту или другую подобную игру.
Как утверждают сами геймеры (и у нас нет никаких оснований им не верить), сюжет фильма практически полностью копирует то, что происходило в первых частях игры. Предводитель орков чернокнижник Гул’дан при помощи магии скверны открывает портал в королевство Азерот и отправляет туда войско Орды. Все бы ничего, но скверна питается человеческими жизнями. С этим не согласны другие орки, и в рядах огромных зеленых созданий назревает восстание. Правитель Азерота Ллейн и его верные слуги хотят отразить удар и спасти своё королевство от полчища чернокнижника-орка.
Еще до начала официальной российской премьеры фильма в интернете можно было найти большое количество восторженных отзывов тех, кому удалось посмотреть его заранее. Благодаря этому, рейтинг «Варкрафт» на сайте «Кинопоиск» еще в среду, 24 июня, составил беспрецедентные 9,1 баллов из 10. Геймеры радовались, что создатели ленты сделали героев такими же, какими они были в игре, бережно отнеслись к сюжету и не поскупились на современных технологиях, создав запредельно красочные сцены баталий и не менее выдающиеся пейзажи.
Те же, для кого орки ассоциируются не с игрой Warcraft, а с мультфильмом «Шрек», получили вполне проходное фэнтези, которыми нас так часто кормит Голливуд. Только вместо эльфов и гномов на экране исключительно перекачанные зеленные монстры, у каждого из которых из пасти торчит по два больших клыка с пирсингом.
Может быть, сюжет фильма и близок к оригинальной игре, но для тех, кто любит, к примеру, «Властелина колец», он покажется до неприличия примитивным. Тут и запретная любовь двух существ и разных рас, и предательства бывших друзей, и обезумевший от власти предводитель народа, и многое другое предсказуемое и надоевшее. Чего стоят только пафосные диалоги на фоне сражений, когда кажется, что все участники битвы замерли, чтобы два человека могли не торопясь поговорить друг с другом. Но если у искушенного кинозрителя такой киноштамп вызовет улыбку, то поклонник Warcraft будет рад до безумия, ведь именно этот диалог он видел в любой игре много лет тому назад. Только графика там была значительно хуже.
Что же понравится и бывалым, и новичкам? Конечно же, упомянутая выше компьютерная графика, которой тут просто несказанно много. Несмотря на то, что съемки фильма начались два года назад, смотрится она очень современно. Если вы смотрите «Варкрафт» в 3D, то восторг от увиденного на экране вам обеспечен.
После финальных титров фильма становится ясно, что нас ждет продолжение. Вполне вероятно, что эпопея развернётся на два, три или более фильмов. Учитывая, что первую часть фанаты видеоигры приняли с удовольствием, то можно заранее прогнозировать и коммерческий успех сиквела.
А что же делать простым смертным, для которых компьютерные игры ограничились GTA Vice City или Sims 2? Пожалуй, не тратить время и деньги, а сходить на что-нибудь другое — благо кинолето-2016 выдалось весьма плодовитым.