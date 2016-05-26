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В центре Тюмени будут надевать противогазы на скорость

26 мая 2016, 17:05
Традиционный городской день призывника пройдет 27 мая на площади 400-летия Тюмени (ул. Республики, 129), начало в 10 часов.

Будущие защитники родины постреляют из пневматической винтовки на 10 метров из положения сидя, посетят выставку вооружения и военной техники российской армии и выставку военной техники ДОСААФ России по Тюменской области, смогут получить практические навыки основ радиосвязи, принять участие в соревнованиях по надеванию ОЗК и противогаза на Кубок военного комиссариата. Также для них проведут показательное занятие по тактической подготовке. Финальным аккордом станет смотр строя и песни.

Отметим, что в мероприятии примут участие около 150 десятиклассников — слушателей курсов по основам военной службы и допризывная молодёжь, сообщает «Тюменский городской многопрофильный центр».

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