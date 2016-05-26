В центре Тюмени будут надевать противогазы на скорость

Будущие защитники родины постреляют из пневматической винтовки на 10 метров из положения сидя, посетят выставку вооружения и военной техники российской армии и выставку военной техники ДОСААФ России по Тюменской области, смогут получить практические навыки основ радиосвязи, принять участие в соревнованиях по надеванию ОЗК и противогаза на Кубок военного комиссариата. Также для них проведут показательное занятие по тактической подготовке. Финальным аккордом станет смотр строя и песни.