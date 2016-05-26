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Сохранить город зеленым: тюменцы провели пикет

26 мая 2016, 13:06
В Тюмени прошел пикет представителей общественного жилищного комитета. Народу пришло немного, но все решительно настроены. Собравшиеся — против «точечной» застройки.

В Тюмени прошел пикет представителей общественного жилищного комитета. Народу пришло не много, но все решительно настроены. Собравшиеся — против «точечной» застройки.

Площадь озелененных территорий по Тюмени составляет 8,2 м2/чел. при норме 19 м2/чел. Этим фактом руководствовались участники пикета, собравшись с плакатами у городской администрации.

«Губернатор Владимир Якушев предлагал на месте сноса аварийных домов размещать зеленые зоны, скверы, детские площадки и автостоянки, — говорит представитель общественного жилищного комитета Юрий Рябцев. — Однако администрация города внесет изменения в правила застройки и землепользования, чтобы проводить точечную застройку домов. Мы выступаем против этого — хотим сохранить город зеленым».

Пикетировавших поддержали и прохожие.

«Застройка-то у нас в Тюмени аховая, — жалуется пенсионерка. — Я давно живу здесь, раньше простора было больше. Сейчас не проехать, не пройти… Нет ничего для прогулок, машины застревают в пробках, Скорая быстро приехать не может…»

Пикет против «точечной» застройки представителей общественного жилищного комитета в этом году провели впервые, но не исключают, что еще организуют подобное мероприятие.

#Новости#Точечная застройка#Пикет#Недвижимость#Марина#Общество
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