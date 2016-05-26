Сохранить город зеленым: тюменцы провели пикет

«Застройка-то у нас в Тюмени аховая, — жалуется пенсионерка. — Я давно живу здесь, раньше простора было больше. Сейчас не проехать, не пройти… Нет ничего для прогулок, машины застревают в пробках, Скорая быстро приехать не может…»