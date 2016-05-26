Осужден тоболяк, накачавший с чужого аккаунта 307 терабайт

Как следует из материалов уголовного дела, Заварзин 26 октября прошлого года исчерпал собственный траффик и, поскольку не имел возможности пополнить счет, начал несанкционированно пользоваться интернетом за счет правомерного пользователя. В одной из поисковых систем он нашел чужие логин и пароль, с которых и начал выходить в сеть, скачивая интересующую его информацию. Так продолжалось почти месяц, пока, наконец, владельцу аккаунта — тюменской фирме — 24 ноября не пришел счет за ноябрь—октябрь от провайдера ПАО «Ростелеком». Сумма составила более 629 тысяч рублей. Сама компания этим аккаунтом не пользовалась — он был резервным. Руководство компании написало претензию в «Ростелеком».
В итоге служебная проверка показала, что под логином организации в сеть выходил Заварзин. В тот же день ему заблокировали доступ, а материалы проверки были направлены в следственные органы. Выяснилось, что менее чем за месяц Заварзин скачал из интернета более 306,8 терабайт информации. ПАО «Ростелеком» заявило иск о взыскании с него суммы ущерба, а против самого пользователя было возбуждено уголовное дело.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, суд назначил Заварзину год исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства. Суд удовлетворил иск ПАО «Ростелеком» и взыскал с осужденного более 629 тысяч рублей в возмещение ущерба. Кроме того, суд постановил вещественные доказательства по делу (оборудование для выхода в Интернет Аtron gron rft 620 с блоком питания, ноутбук Acer с блоком питания, внешний жесткий диск, ноутбук HP) обратить в счет возмещения ущерба, причиненного ПАО «Ростелеком».