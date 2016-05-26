Осужден тоболяк, накачавший с чужого аккаунта 307 терабайт

Как следует из материалов уголовного дела, Заварзин 26 октября прошлого года исчерпал собственный траффик и, поскольку не имел возможности пополнить счет, начал несанкционированно пользоваться интернетом за счет правомерного пользователя. В одной из поисковых систем он нашел чужие логин и пароль, с которых и начал выходить в сеть, скачивая интересующую его информацию. Так продолжалось почти месяц, пока, наконец, владельцу аккаунта — тюменской фирме — 24 ноября не пришел счет за ноябрь—октябрь от провайдера ПАО «Ростелеком». Сумма составила более 629 тысяч рублей. Сама компания этим аккаунтом не пользовалась — он был резервным. Руководство компании написало претензию в «Ростелеком».