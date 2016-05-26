Дачникам предложат заняться физкультурой почти не отходя от грядки

«Мы решили несколько расширить границы работы с населением по месту жительства. В городе ежемесячно бесплатные занятия для всех желающих по 36 видам спорта предлагают порядка 150 спорторганизаторов. Пора, как говорится, осваивать новые территории. На собрании мы попытаемся понять, какие садоводческие товарищества наиболее популярны среди населения, где много отдыхает летом семей. Там, в первую очередь, и заработает наш новый проект. Вносить разнообразие в отдых с помощью физкультурных мероприятий будут волонтеры-горожане, которые активно занимаются тем или иным видом спорта у наших спорторганизаторов», — прокомментировал директор департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени Евгений Хромин.