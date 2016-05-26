Дачникам предложат заняться физкультурой почти не отходя от грядки

Обсуждать новый проект «Лето на даче с физкультурой» будут на совещании 27 мая в 16:00 в Малом зале Тюменской городской Думы (ул. Первомайская, 20).
Присутствующие рассмотрят предложения по развитию физкультурно-оздоровительной работы в условиях садоводческих товариществ, сообщает «Тюменский городской многопрофильный центр».
«Мы решили несколько расширить границы работы с населением по месту жительства. В городе ежемесячно бесплатные занятия для всех желающих по 36 видам спорта предлагают порядка 150 спорторганизаторов. Пора, как говорится, осваивать новые территории. На собрании мы попытаемся понять, какие садоводческие товарищества наиболее популярны среди населения, где много отдыхает летом семей. Там, в первую очередь, и заработает наш новый проект. Вносить разнообразие в отдых с помощью физкультурных мероприятий будут волонтеры-горожане, которые активно занимаются тем или иным видом спорта у наших спорторганизаторов», — прокомментировал директор департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени Евгений Хромин.
Участниками совещания станут представители департамента здравоохранения и департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени, председатели садоводческих обществ города, ТОС, спорторганизаторы. В числе приглашенных заслуженный мастер спорта России по бодибилдингу, двукратная чемпионка Мира, пятикратная чемпионка России, депутат Тюменской городской Думы,«Посол ГТО» Тюменской области Наталья Проскурякова.