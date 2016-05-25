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Житель Боровского зарезал жену и тещу

25 мая 2016, 14:48
Страшное преступление совершено в поселке Боровский: мужчина зарезал кинжалом жену и тещу. Злодея задержали сотрудники полиции.

Как стало известно Nashgorod.ru из неофициальных источников, 24 мая житель Боровского зарезал супругу и ее мать. Злоумышленника задержали инспекторы ГИБДД. На место происшествия выезжали сотрудники полиции и следственного управления. По данным СМИ, в семье было двое детей — их мужчина не тронул.

Происшествие прокомментировали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области: «Днем 24 мая в частном доме, расположенном на улице Заречной в поселке Боровский, между находящимся в состоянии алкогольного опьянения 26-летним мужчиной и его 24-летней супругой произошла ссора. Злоумышленник ножом нанес своей жене не менее девяти ударов. После этого он догнал во дворе дома убегающую 47-летнюю тещу и также нанес ей множественные удары. От полученных ран обе женщины скончались на месте, а злоумышленник скрылся с места преступления».

В ведомстве отметили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц). В ближайшее время будет решен вопрос о заключении мужчины под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, выясняются все обстоятельства произошедшего.

#Новости#Убийства#Тюменский район#Таня#Происшествия
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