Житель Боровского зарезал жену и тещу

Происшествие прокомментировали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области: «Днем 24 мая в частном доме, расположенном на улице Заречной в поселке Боровский, между находящимся в состоянии алкогольного опьянения 26-летним мужчиной и его 24-летней супругой произошла ссора. Злоумышленник ножом нанес своей жене не менее девяти ударов. После этого он догнал во дворе дома убегающую 47-летнюю тещу и также нанес ей множественные удары. От полученных ран обе женщины скончались на месте, а злоумышленник скрылся с места преступления».