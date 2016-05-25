В Тюмени объявили войну комарам

Ларвицидные мероприятия предполагают обработку водной глади, а инсектицидные мероприятия — обработку береговых полос шириной до 30 метров с целью истребления личинок и взрослых особей комаров. Отличительная черта таких мероприятий — полное отсутствие вреда для других обитателей водоемов и людей.
Поскольку кратность обработки прямо связана с периодами активного выплода насекомых, ларвицидная и инсектицидная обработки будут проведены за лето в три этапа. Качество обработки будет подтверждаться соответствующим заключением «Центра гигиены и эпидемиологии» о проведении энтомологического контроля, отмечает пресс-служба городской администрации.
Напомним, в этом году комары начали досаждать тюменцам раньше привычного срока. По мнению специалистов, идеальные условия для кровососов создали обильный паводок и ранняя теплая весна.