В Тюмени объявили войну комарам

Поскольку кратность обработки прямо связана с периодами активного выплода насекомых, ларвицидная и инсектицидная обработки будут проведены за лето в три этапа. Качество обработки будет подтверждаться соответствующим заключением «Центра гигиены и эпидемиологии» о проведении энтомологического контроля, отмечает пресс-служба городской администрации.