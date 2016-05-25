nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменцы болели за сборную России в спортбаре Авторадио

25 мая 2016, 16:02
Авторадио собрало самых ярких и громких болельщиков в своем спортбаре, чтобы на самом большом экране города следить за чемпионатом мира по хоккею.
Сюжет
Тюмень

В спортбаре Авторадио болельщикам удалось посмотреть три знаковых матча. Разумеется, началось все с открытия ЧМ по хоккею, которое прошло 6 мая.

За время чемпионата спортбар Авторадио (гриль-бары «Колбас Барабас») посетило более тысячи человек. Это можно было отследить по заказанным заблаговременно столикам. Во время матчей в залах не было ни одного свободного места, царила настоящая спортивная атмосфера! В перерывах между игрой все присутствующие с удовольствием принимали участие в конкурсах, которые на двух площадках проводили ведущие Авторадио. Победители получили приятные подарки от партнеров мероприятия и, конечно, зарядились положительными эмоциями.

Как говорится, серебро проигрывают, а бронзу — выигрывают. Сборная России завершила этот чемпионат мира победой, обыграв американцев в матче за третье место, и повторила результат чемпионата мира-2007, который тоже проходил в Москве.

#Новости#Авторадио#Тюмень#Чемпионат мира#Хоккей#Таня#Спорт
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25