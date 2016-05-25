Тюменцы болели за сборную России в спортбаре Авторадио

За время чемпионата спортбар Авторадио (гриль-бары «Колбас Барабас») посетило более тысячи человек. Это можно было отследить по заказанным заблаговременно столикам. Во время матчей в залах не было ни одного свободного места, царила настоящая спортивная атмосфера! В перерывах между игрой все присутствующие с удовольствием принимали участие в конкурсах, которые на двух площадках проводили ведущие Авторадио. Победители получили приятные подарки от партнеров мероприятия и, конечно, зарядились положительными эмоциями.