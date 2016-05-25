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Срок вместо штрафа: экс-чиновнице ужесточили наказание

25 мая 2016, 11:03
Экс-сотруднице УФМС России по Тюменской области, которая за взятки помогала мигрантам незаконно получать российские паспорта, ужесточили наказание. Поскольку жительница Тюменского района Гузель Елизарьева не выплачивала назначенный ей судом штраф, его заменили на лишение свободы.

Как ранее сообщалось, в период с октября по ноябрь 2014 года Елизарьева, занимая должность старшего инспектора УФМС России по Тюменской области в Тюменском районе, помогла пяти мигрантам за взятки в общей сумме 95 тысяч рублей незаконно получить российские паспорта. Приговором Тюменского районного суда она была признана виновной по ч.2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере через посредника) и осуждена к штрафу в 30-кратном размере взятки, то есть 2 миллионов 850 тысяч рублей. Кроме того, суд на два года лишил Елизарьеву права занимать должности в органах федеральной миграционной службы. Приговор суда 22 сентября 2015 года вступил в законную силу.

28 октября 2015 года судебным приставом в отношении осужденной было возбуждено исполнительное производство и установлен срок для добровольной уплаты штрафа. 18 января 2016 года Тюменский районный суд по ходатайству осужденной предоставил ей рассрочку уплаты штрафа на 5 лет с ежемесячным погашением штрафа по 47,5 тысяч рублей. 4 февраля 2016 года ей вручено требование о ежемесячном предоставлении квитанции об оплате штрафа согласно рассрочке.

«В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом РФ осужденный, в отношении которого суд принял решение о рассрочке уплаты штрафа, обязан в течение 60 дней со дня вступления решения суда в законную силу уплатить первую часть штрафа. В случае неуплаты он признается злостно уклоняющимся от уплаты штрафа. Установлено, что в марте 2016 года Елизарьева вместо 47,5 тысяч. рублей заплатила всего 5 тысяч рублей, чем грубо нарушила условия рассрочки. Общая сумма неуплаченного штрафа составляла 2 миллиона 845 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Судебный пристав-исполнитель обратился в Тюменский районный суд с представлением о замене штрафа на другой вид наказания. Участвующий в деле прокурор поддержал представление пристава. 24 мая 2016 года Тюменский районный суд заменил Гузели Елизарьевой штраф на лишение свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Она была взята под стражу в зале суда.

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