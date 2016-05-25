Срок вместо штрафа: экс-чиновнице ужесточили наказание

Как ранее сообщалось, в период с октября по ноябрь 2014 года Елизарьева, занимая должность старшего инспектора УФМС России по Тюменской области в Тюменском районе, помогла пяти мигрантам за взятки в общей сумме 95 тысяч рублей незаконно получить российские паспорта. Приговором Тюменского районного суда она была признана виновной по ч.2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере через посредника) и осуждена к штрафу в 30-кратном размере взятки, то есть 2 миллионов 850 тысяч рублей. Кроме того, суд на два года лишил Елизарьеву права занимать должности в органах федеральной миграционной службы. Приговор суда 22 сентября 2015 года вступил в законную силу.