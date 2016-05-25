Срок вместо штрафа: экс-чиновнице ужесточили наказание

Как ранее сообщалось, в период с октября по ноябрь 2014 года Елизарьева, занимая должность старшего инспектора УФМС России по Тюменской области в Тюменском районе, помогла пяти мигрантам за взятки в общей сумме 95 тысяч рублей незаконно получить российские паспорта. Приговором Тюменского районного суда она была признана виновной по ч.2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере через посредника) и осуждена к штрафу в 30-кратном размере взятки, то есть 2 миллионов 850 тысяч рублей. Кроме того, суд на два года лишил Елизарьеву права занимать должности в органах федеральной миграционной службы. Приговор суда 22 сентября 2015 года вступил в законную силу.
28 октября 2015 года судебным приставом в отношении осужденной было возбуждено исполнительное производство и установлен срок для добровольной уплаты штрафа. 18 января 2016 года Тюменский районный суд по ходатайству осужденной предоставил ей рассрочку уплаты штрафа на 5 лет с ежемесячным погашением штрафа по 47,5 тысяч рублей. 4 февраля 2016 года ей вручено требование о ежемесячном предоставлении квитанции об оплате штрафа согласно рассрочке.
«В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом РФ осужденный, в отношении которого суд принял решение о рассрочке уплаты штрафа, обязан в течение 60 дней со дня вступления решения суда в законную силу уплатить первую часть штрафа. В случае неуплаты он признается злостно уклоняющимся от уплаты штрафа. Установлено, что в марте 2016 года Елизарьева вместо 47,5 тысяч. рублей заплатила всего 5 тысяч рублей, чем грубо нарушила условия рассрочки. Общая сумма неуплаченного штрафа составляла 2 миллиона 845 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Судебный пристав-исполнитель обратился в Тюменский районный суд с представлением о замене штрафа на другой вид наказания. Участвующий в деле прокурор поддержал представление пристава. 24 мая 2016 года Тюменский районный суд заменил Гузели Елизарьевой штраф на лишение свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Она была взята под стражу в зале суда.