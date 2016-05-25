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Половина россиян не видит улучшений в работе ГИБДД

25 мая 2016, 09:46
Почти 50% водителей не видит изменений к лучшему в работе автоинспекции — такие выводы сделал фонд «Общественное мнение» по итогам проведенного накануне опроса. Лишь треть опрошенных автомобилистов в Тюменской области и других регионах считает, что ГИБДД начала работать лучше, чем несколько лет назад.

Почти 50% водителей не видит изменений к лучшему в работе автоинспекции — такие выводы сделал фонд «Общественное мнение» (ФОМ) по итогам проведенного накануне опроса. Лишь треть опрошенных автомобилистов в Тюменской области и других регионах считает, что ГИБДД начала работать лучше, чем несколько лет назад.

Как сообщается на официальном сайте ФОМ, больше половины опрошенных оценивают работу автоинспекторов как «удовлетворительную». Оценки «хорошо» и «отлично» автоинспекторам готовы поставить лишь 23% респондентов.

Инфографика с сайта fom.ru

Инфографика с сайта fom.ru

#Новости#Общественное мнение#Транспорт#Евгений#Общество
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