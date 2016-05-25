Половина россиян не видит улучшений в работе ГИБДД

Почти 50% водителей не видит изменений к лучшему в работе автоинспекции — такие выводы сделал фонд «Общественное мнение» (ФОМ) по итогам проведенного накануне опроса. Лишь треть опрошенных автомобилистов в Тюменской области и других регионах считает, что ГИБДД начала работать лучше, чем несколько лет назад.
Как сообщается на официальном сайте ФОМ, больше половины опрошенных оценивают работу автоинспекторов как «удовлетворительную». Оценки «хорошо» и «отлично» автоинспекторам готовы поставить лишь 23% респондентов.
Инфографика с сайта fom.ru
Инфографика с сайта fom.ru