Половина россиян не видит улучшений в работе ГИБДД

Почти 50% водителей не видит изменений к лучшему в работе автоинспекции — такие выводы сделал фонд «Общественное мнение» по итогам проведенного накануне опроса. Лишь треть опрошенных автомобилистов в Тюменской области и других регионах считает, что ГИБДД начала работать лучше, чем несколько лет назад.

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