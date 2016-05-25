Грузовики нарушителей могут остаться без регистрации

«В этом году на дорогах региона увеличилось число дорожных аварий по вине водителей грузового транспорта. Зарегистрировано 77 таких ДТП, в них пострадали 106 человек (аналогичные показатели прошлого года — 37 ДТП, 55 пострадавших). Анализ причин и условий совершения аварий показывает, что значительное количество грузовиков эксплуатировались с неисправностями рулевого управления и тормозной системы, не пройденным техосмотром», — уточнили в ГИБДД.