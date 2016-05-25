nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Грузовики нарушителей могут остаться без регистрации

25 мая 2016, 12:06
«Тюменским грузовикам с несанкционированными изменениями в конструкции могут аннулировать государственную регистрацию», — предупредили жителей области инспекторы ГИБДД накануне специального мероприятия «грузовик».

Как рассказали в госавтоинспекции, профилактическое мероприятие продлится с 24 по 28 мая. Официальными целями рейда инспекторы называю снижение аварийности на грузовом транспорте, предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства, а также выявление грузовых автомобилей с внесенными в их конструкцию несанкционированными изменениями.

Полицейские проверят у водителей наличие всех необходимых документов, наличие и исправность тахографов, соблюдение водителями режима труда и отдыха. Кроме того, под особым вниманием — техническое состояние и внесение изменений в конструкцию. В случае выявления таких изменений будет рассматриваться вопрос об аннулировании регистрации транспортных средств.

«В этом году на дорогах региона увеличилось число дорожных аварий по вине водителей грузового транспорта. Зарегистрировано 77 таких ДТП, в них пострадали 106 человек (аналогичные показатели прошлого года — 37 ДТП, 55 пострадавших). Анализ причин и условий совершения аварий показывает, что значительное количество грузовиков эксплуатировались с неисправностями рулевого управления и тормозной системы, не пройденным техосмотром», — уточнили в ГИБДД.

#Новости#Профилактика#Грузовые перевозки#Транспорт#Евгений#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25