Грузовики нарушителей могут остаться без регистрации

Как рассказали в госавтоинспекции, профилактическое мероприятие продлится с 24 по 28 мая. Официальными целями рейда инспекторы называю снижение аварийности на грузовом транспорте, предупреждение и пресечение нарушений требований законодательства, а также выявление грузовых автомобилей с внесенными в их конструкцию несанкционированными изменениями.
Полицейские проверят у водителей наличие всех необходимых документов, наличие и исправность тахографов, соблюдение водителями режима труда и отдыха. Кроме того, под особым вниманием — техническое состояние и внесение изменений в конструкцию. В случае выявления таких изменений будет рассматриваться вопрос об аннулировании регистрации транспортных средств.
«В этом году на дорогах региона увеличилось число дорожных аварий по вине водителей грузового транспорта. Зарегистрировано 77 таких ДТП, в них пострадали 106 человек (аналогичные показатели прошлого года — 37 ДТП, 55 пострадавших). Анализ причин и условий совершения аварий показывает, что значительное количество грузовиков эксплуатировались с неисправностями рулевого управления и тормозной системы, не пройденным техосмотром», — уточнили в ГИБДД.