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ГИБДД: в жару повышается риск уснуть за рулем

25 мая 2016, 16:23
ГИБДД: в жару повышается риск уснуть за рулем

Тюменские автоинспекторы и врачи скорой помощи обращают внимание водителей на опасности, подстерегающие на трассах в летний период. По словам полицейских и медиков, дорога в жару опасна обострениями заболеваний и риском уснуть за рулем.

Сегодня, 25 мая, сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие в районе ТЭЦ-2. Совместно с врачами скорой помощи полицейские обратились к водителям с просьбой

«Участились случаи ДТП с участием пожилых водителей, у которых имеются проблемы со здоровьем. В связи с этим ГИБДД призывает водителей, испытывающих какие-либо тревожные симптомы, воздержаться от управления автотранспортом», — пояснили сотрудники полиции.

Как рассказал врач скорой медицинской помощи Артем Минин, люди, управляющие автомобилем в жаркое время суток чаще становятся участниками дорожно-транспортных происшествий. «Особую группу риска составляют пожилые водители, поскольку большинство из них страдает патологиями сердечно-сосудистой системы, которые могут обостряться во время яркой солнечной погоды», — пояснил медработник.

В ходе мероприятия полицейские рассказали о еще одной опасности — в жару водители чаще засыпают за рулем. Как пояснили автоинспекторы, дорога и солнечные лучи оказывают усыпляющее воздействие. «Водителя может сморить — слегка закрыл глаза, открыл — уже на встречной полосе.», — прокомментировали сотрудники ГИБДД.

«Жаркая погода, как правило, приводит к утомлению. Если человек длительное время находится на солнцепеке, утомление организма наступает гораздо быстрее. В вечернее время человек становится более расслабленный и сонливый», — добавил Артем Минин.

Напомним, за минувшие сутки в окрестностях Тюмени произошло два ДТП, спровоцированных переутомлением.

#Новости#Транспорт#Евгений#Общество
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