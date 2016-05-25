ГИБДД: в жару повышается риск уснуть за рулем

В ходе мероприятия полицейские рассказали о еще одной опасности — в жару водители чаще засыпают за рулем. Как пояснили автоинспекторы, дорога и солнечные лучи оказывают усыпляющее воздействие. «Водителя может сморить — слегка закрыл глаза, открыл — уже на встречной полосе.», — прокомментировали сотрудники ГИБДД.