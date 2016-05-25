ДТП на Барнаульской: две машины вдребезги

Предположить, кто является виновником ДТП, пока затруднительно. Как рассказал один из молодых людей, находившихся на месте аварии, водитель американской иномарки двигался на разрешающий сигнал светофора, а Nexia летела на красный свет. Эту версию ставят под сомнение близкие водителя Daewoo. «В аварии пострадали мои родители. Мама сейчас находится в реанимации, у отчима — травмы ноги и грудной клетки… По факту ДТП полицейские возбудили уголовное дело, будет проводиться расследование. В настоящий момент я ищу свидетелей, а особенно тех, у кого есть видеозапись самого столкновения машин», — рассказала корреспондентам NashGorod.ru тюменка Ксения Потанина.