ДТП на Барнаульской: две машины вдребезги

На месте происшествия побывал корреспондент NashGorod.ru. Как пояснили присутствовавшие возле покорёженных машин участники событий, Nexia, ехавшая по окружной дороге в сторону Верхнего Бора, врезалась в другую иномарку, двигавшуюся в направлении аэропорта Рощино. Столкновение было такой силы, что легковушки разлетелись почти на 50 метров друг от друга. Рядом с Daewoo на асфальте лежала передняя пассажирская дверь, предположительно ее сорвало ударом.
Не обошлось без пострадавших — на двери разбитого Ford’а журналист заметил следы крови. Вероятно, даже сработавшие подушки безопасности не смогли полностью защитить водителя иномарки. Информация о состоянии здоровья участников происшествия уточняется.
Предположить, кто является виновником ДТП, пока затруднительно. Как рассказал один из молодых людей, находившихся на месте аварии, водитель американской иномарки двигался на разрешающий сигнал светофора, а Nexia летела на красный свет. Эту версию ставят под сомнение близкие водителя Daewoo. «В аварии пострадали мои родители. Мама сейчас находится в реанимации, у отчима — травмы ноги и грудной клетки… По факту ДТП полицейские возбудили уголовное дело, будет проводиться расследование. В настоящий момент я ищу свидетелей, а особенно тех, у кого есть видеозапись самого столкновения машин», — рассказала корреспондентам NashGorod.ru тюменка Ксения Потанина.
Как рассказали в ГИБДД, авария произошла 25 мая около 14 часов. В результате столкновения двух машин пострадали три человека. У 55-летней пассажирки Daewoo диагностирована травма головы и ушиб головного мозга. Водитель второй иномарки получил множественные ушибы, а находившая с ним в машине 33-летняя женщина — травму позвоночника. По предварительным данным, причиной ДТП стал проезд водителя Daewoo Nexia на запрещающий сигнал светофора. Окончательные выводы будут сделаны в ходе расследования.