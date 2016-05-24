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«Зори Тюмени» проводят набор в школу-студию

24 мая 2016, 13:46
О танцевальном «лице» Тюменской филармонии и Тюменской области государственном ансамбле народного танца «Зори Тюмени» не знает только ленивый или те, кто недавно живет в нашем городе. Отточенная техника, яркие, красочные танцы — вот чем славятся «Зори Тюмени».
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Тюмень

В настоящее время создается школа-студия ансамбля народного танца «Зори Тюмени». Учебно-репетиционная база будет находиться в ДК «Нефтяник» по адресу ул. Осипенко, 1.

Чтобы попасть в нее, нужно пройти конкурсные просмотры. Они состоятся 28, 29 мая и 5 июня в кабинете 5.28 на 4 этаже ДК «Нефтяник» (служебный вход, со стороны реки).

Дети 6–8 лет приглашаются с 11:00 до 13:00, дети 9–11 лет — с 13:00 до 15:00, дети 12–14 лет — с 15:00 до 17:00. При себе нужно мметь репетиционную форму и опрятный внешний вид. На служебном входе будет организована встреча всех желающих попасть на конкурсный просмотр.

Полноценные занятия школы-студии «Зори Тюмени» начнутся с сентября 2016 года, сообщает Тюменская филармония.

#Новости#Филармония#Танцы#Тюмень#Ирина#Культура
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