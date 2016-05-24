«Зори Тюмени» проводят набор в школу-студию

Дети 6–8 лет приглашаются с 11:00 до 13:00, дети 9–11 лет — с 13:00 до 15:00, дети 12–14 лет — с 15:00 до 17:00. При себе нужно мметь репетиционную форму и опрятный внешний вид. На служебном входе будет организована встреча всех желающих попасть на конкурсный просмотр.