«Зори Тюмени» проводят набор в школу-студию

В настоящее время создается школа-студия ансамбля народного танца «Зори Тюмени». Учебно-репетиционная база будет находиться в ДК «Нефтяник» по адресу ул. Осипенко, 1.
Чтобы попасть в нее, нужно пройти конкурсные просмотры. Они состоятся 28, 29 мая и 5 июня в кабинете 5.28 на 4 этаже ДК «Нефтяник» (служебный вход, со стороны реки).
Дети 6–8 лет приглашаются с 11:00 до 13:00, дети 9–11 лет — с 13:00 до 15:00, дети 12–14 лет — с 15:00 до 17:00. При себе нужно мметь репетиционную форму и опрятный внешний вид. На служебном входе будет организована встреча всех желающих попасть на конкурсный просмотр.
Полноценные занятия школы-студии «Зори Тюмени» начнутся с сентября 2016 года, сообщает Тюменская филармония.