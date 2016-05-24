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В Тюмени планируют построить Центр спортивной гимнастики

24 мая 2016, 17:05
Двухэтажное сооружение возведут в квартале улиц Волочаевская — Таежная- Ватутина — Дружбы.

В Тюмени в этом году планируют приступить к строительству нового спортивного центра. Двухэтажное сооружение возведут в квартале улиц Волочаевская — Таежная — Ватутина — Дружбы.

Как пояснили в компании «Проектировщик», площадь нового спортивного объекта составит почти 6000 м2. На первом этаже будет работать большой спортзал с трибунами. Они рассчитаны на 250 болельщиков. На втором откроют маленький гимнастический и конференц залы. Кроме этого здесь будут высокие потолки, просторные раздевалки, тренажерные и хореографические залы и залы для совместных тренировок мам и малышей.

Работать гимнастический центр будет с 9:00 -21:00 часов.

Сроки строительства, обозначенные в документах — 17 месяцев. Если все пойдет по графику, объект будет возведен к декабрю 2017 года.

«Если мы это дело доведем до конца, то в Тюменской области наконец будет проходить и Первенства России и соревнования УрФО, — пообещал президент Федерации спортивной гимнастики Тюменской области Мурат Тулебаев. — Тем самым мы будем пропагандировать здоровый образ жизни, развивать спорт».

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