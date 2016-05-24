В Тюмени планируют построить Центр спортивной гимнастики

Как пояснили в компании «Проектировщик», площадь нового спортивного объекта составит почти 6000 м2. На первом этаже будет работать большой спортзал с трибунами. Они рассчитаны на 250 болельщиков. На втором откроют маленький гимнастический и конференц залы. Кроме этого здесь будут высокие потолки, просторные раздевалки, тренажерные и хореографические залы и залы для совместных тренировок мам и малышей.