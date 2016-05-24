Самоубийство в Тобольске: полицейских и спасателей обвиняют в халатности

Напомним, что тела 17-летней Эльвиры и 20-летнего Никиты были обнаружены 20 мая возле тобольской многоэтажки. По факту их гибели возбуждено уголовное дело по ст.110 УК РФ (доведение до самоубийства). В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области ранее уточняли, что дело возбуждено в отношении не кого-то конкретного, а неустановленного лица.
Между, тем, в СМИ и социальных сетях появилась версия о том, что трагедии можно было избежать. Тоболяк, живущий по соседству со злополучной высоткой, утверждает, что видел молодых людей на крыше и звонил в МЧС и полицию, однако на его вызов никто не приехал.
«По версии следствия, 20 мая в 6.21 в дежурную часть ФГКУ 8 ОФПС России по Тюменской области и в 6.23 в дежурную часть МО МВД России „Тобольский“ поступили телефонные звонки от жителя Тобольска. Звонивший мужчина сказал о том, что девушка и юноша сидят на балконе 17 этажа, свесив ноги вниз, однако сотрудники указанных органов не отреагировали на сообщения», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Там отметили, что в отношении неустановленных сотрудников МЧС и полиции возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Бездействию должностных лиц будет дана юридическая оценка. Между тем, начальник ГУ МЧС по Тюменской области Юрий Алехин считает, что тобольские спасатели не могли проигнорировать тревожный звонок.
«Такого просто не может быть. Я не знаю, кому звонил этот гражданин, но у нас все звонки записываются, и их нельзя удалить — если бы вызов был, он был бы зафиксирован. Вызов был один — когда потребовалась пожарная машина, чтобы смыть кровь с асфальта. Мне обидно слышать обвинения в адрес коллег из Тобольска — там очень сильная спасательная служба», — отметил Юрий Алехин на встрече с журналистами.
Ситуацию прокомментировали и в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. Там отметили, что в ведомстве была проведена служебная проверка, по результатам которой старший оперативный дежурный МО МВД России «Тобольский» уволен из органов правопорядка по отрицательным мотивам. Кроме того, четверых руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности.