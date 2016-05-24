Самоубийство в Тобольске: полицейских и спасателей обвиняют в халатности

«Такого просто не может быть. Я не знаю, кому звонил этот гражданин, но у нас все звонки записываются, и их нельзя удалить — если бы вызов был, он был бы зафиксирован. Вызов был один — когда потребовалась пожарная машина, чтобы смыть кровь с асфальта. Мне обидно слышать обвинения в адрес коллег из Тобольска — там очень сильная спасательная служба», — отметил Юрий Алехин на встрече с журналистами.