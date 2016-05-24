«Проблема в голове»: что нам мешает похудеть

Анна Левченко предлагает выполнить упражнение. Возьмите листок бумаги и ручку, пропишите ответы на вышеуказанные вопросы — не стесняйтесь, пишите именно то, что вы думаете и чувствуете. Следующий этап: как только нарисовали образ результата — что вы согласны сделать для достижения цели, на что вы готовы? «Здесь у многих соблазн сказать „НА ВСЕ!!!“, но так ли это? — рассуждает специалист. — Готовы ли вы пересмотреть свой образ жизни? Находить радости не в еде, а в других занятиях и сферах? Заботиться о себе — готовить вкусные и полезные салаты, мясо, запекать птицу и рыбу, изучать рецепты легких десертов; вовремя принимать пищу, чтобы не сорваться вечером; посещать психолога, если нет возможности справиться со своим состоянием; дарить себе прогулки и гантельки со скакалками, а не пирожное и пиво по вечерам? Конечно, схема действий выстраивается из проблемы и желаемого результата, поэтому так важно осознать, что именно вам надо. Чисто технически для достижения цели можно взять технику SMART».