«Проблема в голове»: что нам мешает похудеть

Когда к ней обращаются за советом в области снижения веса, она первым делом отправляет людей на медицинское обследование, чтобы исключить биологические причины набора веса. Например, людям с гипотиреозом (дисфункция щитовидной железы) похудеть сложнее, чем человеку с нормальным уровнем гормонов.
Поэтому, если все попытки похудеть заканчиваются неудачей, первое, что вы должны сделать, посетить эндокринолога и пройти необходимое обследование. Если все в порядке, можно смело идти к психологу, так как «не могу себя заставить», «срываюсь», «ем все подряд, чтобы успокоиться» — это симптомы, указывающие на необходимость работы с эмоционально-волевой сферой человека.
«Психологические причины набора веса могут быть самими разнообразными: лишний вес как психологическая защита; как бессознательное стремление увеличить свою значимость в социальном пространстве; как дополнительное подтверждение своего существования (я есть! и я ем!); отработка родительских программ („хорошие детки — кушают все“, даже когда УЖЕ не хотят); замещение потребностей (хочется секса, но нет условий, партнера; можно поесть, чтобы получить удовольствие) и так далее», — отмечает Анна.
По ее словам, как и при другой психологической работе, первым делом специалист «снимает запрос», то есть определяет проблему. Например, у человека не хватает силы воли, чтобы придерживаться диеты; полезная еда кажется ему скучной и пресной; не хватает первоначального импульса, «волшебного пенделя»; что-то еще — у каждого свой камень преткновения.
«Почему же эта проблема важна именно сейчас? — спрашивает психолог. — Потому что весна и вы хотите выглядеть лучше? Или вам настолько уже тяжело и некомфортно, что нет сил так жить? Или это любо…, ой, борьба всей вашей жизни и вот вы дошли до кабинета психолога?
Что же Вы хотите получить, изменить в итоге? „Я хочу красивое, стройное тело, чтобы на меня все смотрели“, „Я хочу вернуть мужа (жену)“, „Я хочу быть ловким, как раньше, чтобы чувствовать себя молодым, счастливым“ и тд. И чем точнее, подробнее будет Ваш ответ на этот вопрос — для чего мне это? Тем проще прийти к намеченному результату».
Анна Левченко предлагает выполнить упражнение. Возьмите листок бумаги и ручку, пропишите ответы на вышеуказанные вопросы — не стесняйтесь, пишите именно то, что вы думаете и чувствуете. Следующий этап: как только нарисовали образ результата — что вы согласны сделать для достижения цели, на что вы готовы? «Здесь у многих соблазн сказать „НА ВСЕ!!!“, но так ли это? — рассуждает специалист. — Готовы ли вы пересмотреть свой образ жизни? Находить радости не в еде, а в других занятиях и сферах? Заботиться о себе — готовить вкусные и полезные салаты, мясо, запекать птицу и рыбу, изучать рецепты легких десертов; вовремя принимать пищу, чтобы не сорваться вечером; посещать психолога, если нет возможности справиться со своим состоянием; дарить себе прогулки и гантельки со скакалками, а не пирожное и пиво по вечерам? Конечно, схема действий выстраивается из проблемы и желаемого результата, поэтому так важно осознать, что именно вам надо. Чисто технически для достижения цели можно взять технику SMART».
Конечно, на этом психологическая работа в направлении похудения только начинается. P. S.: NashGorod.ru запустил новый проект «Давайте худеть!».
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