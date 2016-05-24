Президент подписал указ о повышении пенсионного возраста для чиновников

Законопроект, принятый парламентом 18 мая, повысил возраст выхода на пенсию для лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации и ее субъектов, а также должности муниципальной службы. «Мужчинам — на пять лет (до 65 лет), женщинам — на восемь лет (до 63 лет)», — говорится в сообщении. Отмечается, что повышение будет происходить поэтапно, на шесть месяцев в год.
Кроме того, с 15 до 20 лет возрастает продолжительность стажа госслужбы, дающего право на пенсию по выслуге лет. Он также будет увеличиваться ежегодно на полгода. Кроме того, с одного года до пяти лет увеличился минимальный срок работы в качестве депутата Госдумы и члена Совета Федерации для получения права на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости.
Утвержденные президентом поправки в законодательство вступят в силу с 1 января 2017 года.
Ранее в понедельник глава Минтруда Максим Топилин рассказал, когда в России можно будет повысить пенсионный возраст. По мнению министра, это станет возможным после того, как в стране увеличится продолжительность жизни.
22 мая Минэкономразвития снова выступило с предложением повысить пенсионный возраст в России. В ведомстве уверены, что «это нужно не только и не столько с точки зрения балансирования пенсионной системы, сколько для продления периода продуктивной жизни будущих пенсионеров и снижения дефицита трудовых ресурсов на рынке».
В апреле повысить пенсионный возраст до 65 лет и для мужчин, и для женщин с шагом 6–12 месяцев в год предложил Минфин.
Сейчас возраст выхода на пенсию в России составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.