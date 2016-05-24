Похитили человека и мучили его на СТО

Как следует из материалов уголовного дела, в сентябре 2015 года житель села Солобоево рассказал Абдулмуслимову и Долгополову о краже бензопилы с его фермы. В совершении преступления селянин подозревал мужчину, проживавшего на соседней ферме.
«Вечером 27 сентября Абдулмуслимов и Долгополов, с которыми были две девушки, приехали на ВАЗ-21120 в Солобоево и стали требовать от мужчины сознаться в краже. Получив отказ, злоумышленники насильно посадили потерпевшего в машину и привезли в райцентр Исетское на станцию техобслуживанию, которую арендовал Абдулмуслимов. Там похитители продолжили избивать селянина, требуя сознаться в краже. Потерпевшего при помощи автомобильного подъемника подвешивали за ноги вниз головой, душили, угрожали убить. Но потерпевший все равно не сознавался», — сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Злоумышленники дали своей жертве время на раздумье, запретив под страхом смерти покидать СТО. Находившимся на станции со злоумышленниками девушкам стало жалко потерпевшего, они ночью 28 сентября вызвали такси и уехали вместе с ним.
Суд назначил Абдулмуслимову и Долгополову по 6 лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.