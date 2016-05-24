Похитили человека и мучили его на СТО

«Вечером 27 сентября Абдулмуслимов и Долгополов, с которыми были две девушки, приехали на ВАЗ-21120 в Солобоево и стали требовать от мужчины сознаться в краже. Получив отказ, злоумышленники насильно посадили потерпевшего в машину и привезли в райцентр Исетское на станцию техобслуживанию, которую арендовал Абдулмуслимов. Там похитители продолжили избивать селянина, требуя сознаться в краже. Потерпевшего при помощи автомобильного подъемника подвешивали за ноги вниз головой, душили, угрожали убить. Но потерпевший все равно не сознавался», — сообщает пресс-служба прокуратуры области.