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Палаточный лагерь на Цимлянском ждет ребят

24 мая 2016, 14:49
Тюменцев от 12 до 16 лет приглашают в палаточный лагерь «Цимлянский экстрим». Первая смена пройдет со 2 по 8 июля, вторая — с 10 по 16 июля.
Сюжет
Тюмень

Лагерь располагается в живописном месте в окружении березового леса на берегу Цимлянского озера (ул. Веселая, 2). Юным обитателям лагеря будут предоставлены спальники, туристские коврики и палатки, где они разместятся по 5 — 8 человек. Кроме того, ребятам гарантировано пятиразовое питание с разнообразным рационом.

Мальчишек и девчонок ждут насыщенные будни — каждый их день будет наполнен занятиями по спортивному туризму, приключенческими играми по совместной работе и выживанию групп в экстремальных условиях, соревнованиями по поисково-спасательным работам, преодолению водных преград, сплавам на катамаранах.

Занятия по спортивному туризму представляют собой преодоление как традиционных пеших маршрутов, так и маршрутов, состоящих из веревочных элементов. Кроме того, подростков научат оказывать первую помощь, ориентироваться на местности по деревьям, склонам, болоту, водоемам. Насыщенный событиями день будет завершаться посиделками у костра под гитару, сообщает «Тюменский городской многопрофильный центр».

Приобретенный ребятами опыт поможет им не только приобщиться к здоровому образу жизни, но и получить новые знания, научиться самостоятельно справляться с трудностями и ответственно подходить к решению сложных задач, и, конечно, найти новых друзей.

Каждый день юных любителей экстрима будет проходить под присмотром бдительного начальника лагеря, опытного инструктора по туризму и краеведению с 30-летним стажем работы, педагога центра «Авангард» Риммы Докучаевой.

Записаться на одну из смен лагеря «Цимлянский экстрим» и уточнить условия пребывания в нем можно по телефону начальника лагеря Риммы Михайловны Докучаевой: 8-919-931-53-72.

#Новости#Оз. цимлянское#Детский лагерь#Тюмень#Ирина#Общество
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