Палаточный лагерь на Цимлянском ждет ребят

Занятия по спортивному туризму представляют собой преодоление как традиционных пеших маршрутов, так и маршрутов, состоящих из веревочных элементов. Кроме того, подростков научат оказывать первую помощь, ориентироваться на местности по деревьям, склонам, болоту, водоемам. Насыщенный событиями день будет завершаться посиделками у костра под гитару, сообщает «Тюменский городской многопрофильный центр».