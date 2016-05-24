Палаточный лагерь на Цимлянском ждет ребят

Лагерь располагается в живописном месте в окружении березового леса на берегу Цимлянского озера (ул. Веселая, 2). Юным обитателям лагеря будут предоставлены спальники, туристские коврики и палатки, где они разместятся по 5 — 8 человек. Кроме того, ребятам гарантировано пятиразовое питание с разнообразным рационом.
Мальчишек и девчонок ждут насыщенные будни — каждый их день будет наполнен занятиями по спортивному туризму, приключенческими играми по совместной работе и выживанию групп в экстремальных условиях, соревнованиями по поисково-спасательным работам, преодолению водных преград, сплавам на катамаранах.
Занятия по спортивному туризму представляют собой преодоление как традиционных пеших маршрутов, так и маршрутов, состоящих из веревочных элементов. Кроме того, подростков научат оказывать первую помощь, ориентироваться на местности по деревьям, склонам, болоту, водоемам. Насыщенный событиями день будет завершаться посиделками у костра под гитару, сообщает «Тюменский городской многопрофильный центр».
Приобретенный ребятами опыт поможет им не только приобщиться к здоровому образу жизни, но и получить новые знания, научиться самостоятельно справляться с трудностями и ответственно подходить к решению сложных задач, и, конечно, найти новых друзей.
Каждый день юных любителей экстрима будет проходить под присмотром бдительного начальника лагеря, опытного инструктора по туризму и краеведению с 30-летним стажем работы, педагога центра «Авангард» Риммы Докучаевой.
Записаться на одну из смен лагеря «Цимлянский экстрим» и уточнить условия пребывания в нем можно по телефону начальника лагеря Риммы Михайловны Докучаевой: 8-919-931-53-72.