Кто зарабатывает на паводке

«Правда, сейчас уже она не будет плавать — воды всего по щиколотку, но для фотоснимков ее использовать можно. В настоящее время сдают напрокат для фотосессий две лодки. Cтоимость аренды составляет 1500 рублей. Свободного времени, когда можно ее взять в аренду, практически нет — лодка пользуется бешеной популярностью», — рассказал NashGorod.ru один из тюменских фотографов, который делает фотосессии на воде.