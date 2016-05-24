Кто зарабатывает на паводке

В этом году Тура разлилась больше обычного — максимальный уровень подъема воды составил 865 см. Затопление Тюмени не грозило — высота дамб составляет 10 метров, однако некоторые районы города стали выглядеть непривычно и особенно живописно. Паводок 2016 года в Тюменской области стал крупнейшим за последние 40 лет.
1 мая вода затопила большую часть территории с детскими и спортивными площадками, вольер для выгула собак в западной части зоны отдыха, а также частично парк в Заречном микрорайоне. Вода зашла и на территорию стройки будущего аквапарка.
Фото: Екатерина Хавер
Оказались в воде и яблоневые аллеи в зоне отдыха Заречных микрорайонов. Они очень эффектно выглядят на снимках, чем не преминули воспользоваться фотографы. За считанные дни Зарека стала самым популярным местом для фотосессий. За романтичную съемку на воде фотографы просили 3–5 тысяч рублей.
Модели вооружались резиновыми сапогами, а кто-то обходился и без них, и не боясь простуды заходил в холодную воду. Известен случай, когда тюменка после экстремальной фотосесии заболела и ее даже положили в больницу.
Фото: Сергей Разумный
Для моделей, которые не хотят залазить в холодную воду или которые хотели чего-то необычного, были варианты — взять в аренду для фотосессии лодку.
«Правда, сейчас уже она не будет плавать — воды всего по щиколотку, но для фотоснимков ее использовать можно. В настоящее время сдают напрокат для фотосессий две лодки. Cтоимость аренды составляет 1500 рублей. Свободного времени, когда можно ее взять в аренду, практически нет — лодка пользуется бешеной популярностью», — рассказал NashGorod.ru один из тюменских фотографов, который делает фотосессии на воде.
«Вода в заречном парке уже уходит, к сожалению, желающих много, но аллеи уже высохли», — уточняют фотографы.
Фото: Денис Зиновьев
Остается все меньше возможностей провести необычную съемку — вода убывает (на настоящий момент уровень подъема составляет 811 см), яблони тоже отцветают.
Фото: Юлия Медведева