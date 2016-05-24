Два человека задохнулись во время пожара в частном доме

Как рассказали корреспонденту Nashgorod.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, 24 мая в 3.36 ялуторовские пожарные ехали с вызова и увидели, что горит частный дом. Огнеборцы поспешили к зданию и приступили к тушению. Всего в локализации и ликвидации пожара принимали участие 9 человек личного состава. В 3.44 огонь был потушен. Одного человека удалось спасти, но двое, к сожалению, погибли.
Как рассказал журналистам начальник ГУ МЧС по Тюменской области Юрий Алехин, по предварительной версии, погибшие курили в кровати и уснули, не затушив сигарету. «Сильного огня даже небыло, но поскольку загорелась постель, люди задохнулись», — отметил он.
В пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области сообщили, что по факту смерти людей проводится проверка. Там уточнили, что погибли мужчины 1965 и 1956 годов рождения. По предварительным данным, они распивали спиртные напитки. Следователи также считают, что пожар мог возникнуть из-за непотушенной сигареты. В настоящее время опрашиваются очевидцы, соседи, назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы.
Добавим, что по словам Юрия Алехина, с начала года в Тюменской области в жилых помещениях и банях произошло порядка 1670 пожаров, в них погиб 51 человек. Львиная доля — почти 50% — пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации печей, еще 30% — из-за неисправной электропроводке. Остальное остается на неосторожное обращение с огнем и другие причины.