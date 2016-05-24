Два человека задохнулись во время пожара в частном доме

Как рассказали корреспонденту Nashgorod.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, 24 мая в 3.36 ялуторовские пожарные ехали с вызова и увидели, что горит частный дом. Огнеборцы поспешили к зданию и приступили к тушению. Всего в локализации и ликвидации пожара принимали участие 9 человек личного состава. В 3.44 огонь был потушен. Одного человека удалось спасти, но двое, к сожалению, погибли.