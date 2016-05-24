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14-летняя тюменка ушла на экзамен и не вернулась домой

24 мая 2016, 16:13
В Тюмени пропала 14-летняя Светлана Чурикова. 23 мая девочка ушла сдавать экзамен и домой так и не вернулась. Школьницу ищут родственники и сотрудники полиции.
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Дети

О пропаже девочки в социальных сетях написал ее отец. «Срочно нужна помощь! 23 мая пропал мой ребенок, в 14.00 ушла сдавать русский язык в школу № 8 и не вернулась», — написал он.

В пресс-службе УМВД России по Тюмени подтвердили, что заявление о безвестном исчезновении Светланы было накануне вечером подано в отдел полиции № 5. В ведомстве заверили, что сейчас правоохранители принимают все возможные меры для установления местонахождения девочки. «У полиции нет оснований полагать, что в отношении школьницы совершено преступление», — отметили в пресс-службе.

Если вам известно что-либо о том, где находится Светлана, просьба сообщить информацию в правоохранительные органы по телефону 02.

#Новости#УМВД России по Тюменской области#Дети#Поиск людей#Таня#Общество
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