14-летняя тюменка ушла на экзамен и не вернулась домой

В пресс-службе УМВД России по Тюмени подтвердили, что заявление о безвестном исчезновении Светланы было накануне вечером подано в отдел полиции № 5. В ведомстве заверили, что сейчас правоохранители принимают все возможные меры для установления местонахождения девочки. «У полиции нет оснований полагать, что в отношении школьницы совершено преступление», — отметили в пресс-службе.