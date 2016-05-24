14-летняя тюменка ушла на экзамен и не вернулась домой

О пропаже девочки в социальных сетях написал ее отец. «Срочно нужна помощь! 23 мая пропал мой ребенок, в 14.00 ушла сдавать русский язык в школу № 8 и не вернулась», — написал он.
В пресс-службе УМВД России по Тюмени подтвердили, что заявление о безвестном исчезновении Светланы было накануне вечером подано в отдел полиции № 5. В ведомстве заверили, что сейчас правоохранители принимают все возможные меры для установления местонахождения девочки. «У полиции нет оснований полагать, что в отношении школьницы совершено преступление», — отметили в пресс-службе.
Если вам известно что-либо о том, где находится Светлана, просьба сообщить информацию в правоохранительные органы по телефону 02.