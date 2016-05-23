Выиграй билеты на премьеру «Алисы в Зазеркалье»

На этот раз главной героине предстоит отправиться в путешествие во времени, полное неожиданностей и ярких открытий, чтобы спасти своего друга, Безумного Шляпника.
«Алиса в Зазеркалье» — продолжение вышедшей в 2010 году «Алисы в стране чудес», которая произвела настоящий фурор среди поклонников экранизированных сказок. При бюджете в 200 млн. долларов кинокартина собрала более 1 млрд, тем самым установив рекорд по кассовым сборам.
Центральной фигурой сиквела по-прежнему остается Алиса, которая видит в снах сказочных персонажей. Проследовав за Белым Кроликом, Алиса попадает в параллельный мир, который больше походит на яркую картинку из книги. Вместе с Алисой зрители переместятся в очаровательный и абсолютно необычный мир причудливых растений и животных, где все события и процессы лишены логики и едва ли поддаются пониманию.
Гостей события ждет детский праздник с конкурсами и призами, викторина о фильме, розыгрыш сертификатов и фотозона.
Конкурс
Чтобы выиграть один билет на премьеру фильма «Алиса в Зазеркалье», которая пройдет в кинотеатре «Киномакс» 25 мая, ответьте на следующие вопросы.
1. Кто из актеров, занятых в фильме, получает самые большие гонорары за съемки в кино?
2. Кто из актеров/актрис, играющих в «Алисе в Зазеркалье», исполнил одну из ролей в «Бойцовском клубе»?
3. Один из актеров играет в фильме сразу двух персонажей. Кого именно?
Ответы принимаются на электронную почту [email protected] с пометкой «Алиса». В письме укажите свои имя и фамилию, ник на сайте, номер телефона. Ответы принимаются до 9 утра 24 мая.