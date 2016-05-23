Выиграй билеты на премьеру «Алисы в Зазеркалье»

Центральной фигурой сиквела по-прежнему остается Алиса, которая видит в снах сказочных персонажей. Проследовав за Белым Кроликом, Алиса попадает в параллельный мир, который больше походит на яркую картинку из книги. Вместе с Алисой зрители переместятся в очаровательный и абсолютно необычный мир причудливых растений и животных, где все события и процессы лишены логики и едва ли поддаются пониманию.