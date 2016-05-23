Тюменцы проголосовали на праймериз, но не поняли зачем

Обсуждают тему праймериз и пользователи форума NashGorod.ru: «Вообще в этих праймериз 89 % населения в РФ не разбираются и не видят смысла… люди попросту не понимают зачем эта американская система на выборах в РФ», — пишет пользователь speedre. «Всякие яблоки, гражданские платформы и прочие зеленые это вообще курам на смех. Шла бы пиратская партия на выборы, я бы за них проголосовал, но их вроде и как партию-то все еще не зарегистрировали. Вот так и получается, что и выборы вроде есть, и выбор вроде есть, но на самом деле нет», — считает посетитель XpoHuk.