Тюменцы проголосовали на праймериз, но не поняли зачем

В предварительном голосовании в госдуму участвовал 31 кандидат, в областную — 105 кандидатов. Итоги в государственную думу будут подведены 25 мая, в конце этой недели станут известны результаты предварительного голосования за кандидатов в областной парламент, сообщили в пресс-службе партии.
В регионе работало 228 счетных участков, в областном центре — 43. По информации на данный момент, предварительное голосование в Тюменской области прошло без нарушений, на некоторых участках работали наблюдатели от кандидатов. По предварительным данным, по югу области явка составила 13,48 процентов избирателей. «Это значит, что на участки явились не менее 145 тысяч человек», — отметили в областном отделении Единой России.
Однако, судя по обсуждениям на городских форумах и в социальных сетях, тюменцы не до конца понимали, что же именно должно было произойти 22 мая: что это всего лишь внутренняя процедура партии власти. Тем более, распространявшиеся по городу листовки не уточняли, какой партии относится единый день голосования.
Обсуждают тему праймериз и пользователи форума NashGorod.ru: «Вообще в этих праймериз 89 % населения в РФ не разбираются и не видят смысла… люди попросту не понимают зачем эта американская система на выборах в РФ», — пишет пользователь speedre. «Всякие яблоки, гражданские платформы и прочие зеленые это вообще курам на смех. Шла бы пиратская партия на выборы, я бы за них проголосовал, но их вроде и как партию-то все еще не зарегистрировали. Вот так и получается, что и выборы вроде есть, и выбор вроде есть, но на самом деле нет», — считает посетитель XpoHuk.
Кроме того, сообщают тюменцы и о привлечении к предварительному голосованию «административного ресурса»: «Госслужащим просто выдавали листовки — куда и когда приходить на голосование. На словах же предупредили, что должна быть явка 22 мая — будут проверять»; «Ну собрали всех, долго объясняли что „очень хорошие ребята в Единой России“. Сказали, что будут всех отмечать по телефону. По итогу, правда, не отмечали», — рассказали корреспонденту портала проголосовавшие работники бюджетных организаций.